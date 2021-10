Ben Brereton es la figura de moda en la Selección Chilena. El inglés anotó el primer tanto en la victoria 2-0 de ‘La Roja’ ante Paraguay, todo hace indicar que jugará ante Venezuela y los fanáticos se muestran encantados con su incorporación. Sin embargo, no todo ha sido felicidad desde que llegó al plantel. Por su cabeza pudo pasar el renunciar.

Un transcendido desde la prensa chilena, asegura que el delantero pudo ‘tirar la toalla’ por culpa de la barrera idiomática que existe con sus compañeros. Él solo habla inglés y el no tener a nadie con quien compartir en la concentración fue muy difícil.

El periodista Daniel Arrieta en el programa ‘Todos somos Técnicos’, explicó que el ‘Big Ben’ pasó jornadas complejas en el Juan Pinto Durán en su primera convocatoria en el mes de junio, cuando Chile jugó ante Argentina y Bolivia.

“Me dijeron que con Ben Brereton pasó lo mismo (que Robinson), los primeros tres días cuando él vino a la fecha de junio donde no juega y se queda para la Copa América, la pasó muy mal por la barrera idiomática, porque no entendía, porque se estaba enfrentando a un país nuevo y me comentaron cosas que nadie supo”, inició el reportero.

Robbie Robinson, nacido en Estados Unidos, fue llamado por Martín Lasarte para la fecha triple de septiembre de este año, pero antes de los partidos, decidió regresar al país norteamericano alegando tener “problemas personales”.

“Ese día y 3 consecutivos Brereton tuvo que salir de la concentración, lo llevaron a comer con la gente que habla inglés y lo sacaron un poco de la burbuja de la concentración para que se despejara un poco”, agregó Arrieta.

A pesar del complicado momento que vivió, Ben decidió continuar en Chile. Uno de sus más grandes sueños era jugar por ‘La Roja’ y nada lo iba a impedir.

“De repente, cayó bien en el grupo, empezó a tener más comunicación, a hacer goles en las prácticas y eso hizo que el futbolista estuviera más tranquilo en la Selección”, finalizó el comentarista, según lo publicado en ADN.cl.

Mientras Chile se encomienda a su generación dorada y al ‘Big Ben’, Venezuela lamenta sensibles bajas y problemas para entrenar. Ambas selecciones se enfrentan el jueves en Santiago urgidas de puntos en la clasificatoria al Mundial de Qatar 2022.

La selección chilena busca confirmar su aparente renacer tras ganar 2-0 a Paraguay y sumar 10 puntos, manteniéndose en el octavo lugar de diez equipos en el premundial. Por su parte, Venezuela derrotó 2-1 a Ecuador, pero no pudo salir del sótano, con siete unidades.

El gol de Ben Brereton para el 1-0 de Chile vs. Paraguay. (Fuente: Movistar Deportes)

