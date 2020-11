Tremenda jugada de ‘laboratorio’ para que la 'Vinotinto’ celebre su primer gol en las presentes Eliminatorias Qatar 2022. Tras un tiro libre, y sobre los 10 minutos del primer tiempo, Luis Mago se adelantó a Claudio Bravo para marcar el primero en Caracas en el duelo entre Chile vs Venezuela por la fecha 4 de las clasificatorias sudamericanas.

Darwin Machís habilitó de gran manera a Yangel Herrera, quien le ganó la espalda a la defensa chilena, para cabecear y dejar solo a Luis Mago. El defensor de lanzó y abrió así la ventaja en el Olímpico de Caracas para la ‘Vinotinto’.

LA PREVIA

Este encuentro podría marcar el primer triunfo de la escuadra venezolana, la misma que llega a este compromiso tras caer contra Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Brasil (1-0).

‘La Roja’, por su parte, llega tras una derrota (2-1) ante Uruguay, un empate (2-1) frente a Colombia y una victoria (2-0) sobre Perú.

Reinaldo Rueda no se siente como favorito para el Chile vs. Venezuela. El estratega colombiano de ‘La Roja’ tomará sus precauciones para no sufrir con un equipo que considera viene haciendo bien las cosas, a pesar que de que los resultados no se le vienen dando.

