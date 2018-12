Chivas vs. Kashima (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2018 desde el Hazza Bin Zayed Stadium este sábado a partir de las 8:00 a.m. (hora peruana) con transmisión de Fox Sports. No te pierdas las incidencias y minuto a minuto del debut del 'Rebaño' en el torneo por la web de Depor.com.

Chivas de Guadalajara realizarán su debut en este certamen, con su duelo de cuartos de final ante Kashima, que en 2016 llegó a ser subcampeón de esta competición. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a los semifinalistas en el FIFA Mundial de Clubes.

El Kashima japonés jugaba entonces el torneo del 2016 como representante del país anfitrión y sorprendió accediendo a la final, algo que nunca había logrado una formación asiática, tras superar 3-0 al Atlético Nacional colombiano en semifinales. En la final, el Real Madrid necesitó la prórroga para derrotar a los nipones por 4-2.

Ese adversario en principio peligroso, que el pasado mes conquistó su primera Liga de Campeones asiática, es el que el destino deparó para el estreno de las Chivas de Guadalajara, cuyo título continental de la Concacaf se dio en el pasado mes de abril, cuando estaba dirigido por el argentino Matías Almeyda.

Ahora el banquillo está ocupado por el paraguayo José Saturnino Cardozo y el equipo no pudo entrar entre los ocho mejores para jugar la liguilla del Torneo Apertura mexicano en curso, por lo que las posibilidades del 'Rebaño Sagrado' en su gran cita con la historia son una incógnita.

En caso de ganar al Kashima esperaría el Real Madrid en semifinales, el miércoles en Abu Dabi, pero en el equipo de Guadalajara prefieren no adelantarse tanto, conscientes de la dificultad del adversario del sábado.

El fútbol mexicano acude año tras año al Mundial de Clubes y acostumbra a volver a casa con una decepción: pese a ser el país con más participaciones, en trece de las catorce citas anteriores, nunca ha podido colocar a uno de sus representantes en la final.

En el plantel de las Chivas, la principal preocupación en los días de preparación en Al Ain ha estado en Alan Pulido, que se ha venido ejercitando con protección en su rodilla izquierda.

En Kashima es duda el estado de uno de sus principales hombres, el brasileño Serginho, que ha venido realizando trabajo diferenciado. Su aportación fue clave en las rondas finales para la conquista de la Champions asiática, con cinco tantos en los seis últimos partidos. A ello se suma la baja de Yuma Suzuki, otra de sus estrellas, que por lesión quedó fuera de la convocatoria.

El perdedor de este duelo no habrá terminado su andadura en el Mundial de Clubes, ya que el martes tendrá que jugar el partido por el quinto puesto ante el equipo derrotado del otro cuarto de final, que también juegan el sábado el Al Ain emiratí y el Esperance tunecino.

Chivas vs. Kashima Antlers: Posibles alineaciones



Chivas de Guadalajara : Raúl Gudiño; Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Miguel Ponce; Isaac Brizuela, Orbelín Pineda, Michael Pérez, Eduardo López; Alan Pulido, Gael Sandoval. DT: José Saturnino Cardozo (PAR)



Kashima Antlers: Kwoun Sun-Tae; Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Jung Seung-Hyun, Daigo Nishi; Leo Silva, Serginho, Shoma Doi, Ryota Nagaki; Kazuma Yamaguchi, Hiroki Abe. DT: Go Oiwa



Con información de AFP