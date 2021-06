El 12 de junio del 2021 marcó un antes y después en la carrera de Christian Eriksen. A los 43 minutos del choque entre Dinamarca y Finlandia por la inicio de Eurocopa, el futbolista del Inter de Milán se desplomó en el campo de juego y sufrió un paro cardiaco. Sin embargo, la rápida asistencia de los médicos y la aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), evitaron que suceda un hecho fatal en el mundo del fútbol.

Cinco días después de aquel trágico momento, y tras varios exámenes realizados, los doctores determinaron que el ‘10′ danés tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para implantarle un desfibrilador automático, aparato necesario después de sufrir un ataque al corazón.

De inmediato saltó la duda sobre si Eriksen podría seguir jugando al fútbol, al menos de manera profesional. Por ello, se buscaron casos similares de otros futbolistas que hayan vivido un caso similar en los últimos años.

No hubo mucho que indagar, ya que un futbolista que viene disputando la Eurocopa 2021 juega con un desfibrilador hace varios años. Se trata del neerlandés Daley Blind, quien en diciembre del 2019 se sometió a una operación para implantarse un desfibrilador cardioversor implantable subcutáneo. Esto sucedió porque se le diagnosticó una inflamación en los músculos del corazón, que le provocaba mareos y desmayos.

“Es algo que siempre llevo conmigo, está ahí y no lo olvido, me hace ver las cosas de manera diferente. El fútbol es importante, pero no es lo más importante. Hay cosas en la vida más allá del fútbol”, comentó en aquel entonces a “De Telegraaf” tras ser operado.

Nueve meses después, el defensor del Ajax volvió a entrenarse con normalidad y regreso a los campos de juego en el arranque de la Eredivisie. A partir de ahí disputó más de 50 partidos en las últimas dos temporadas, todos con normalidad. Incluso fue convocado por Frank de Boer para formar parte de la selección de Países Bajos.

Blind dudó en jugar ante Ucrania porque lleva un desfibrilador implantado

El jugador del Ajax y de la selección holandesa, de 31 años, jugó 64 minutos en el partido de la victoria de Países Bajos contra Ucrania, pero tuvo dudas porque lleva un desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés) desde que colapsó en un partido de Liga de Campeones contra el Valencia en diciembre de 2019 por un problema de miocardio.

Además, es amigo personal de Eriksen, de 29 años, con quien coincidió en el período en el que el danés estuvo en el Ajax (2010-2013). “Tuve que hacer un gran esfuerzo mental para disputar este partido. Pero estoy contento de haberlo conseguido”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO