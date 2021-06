Un día después de la conmoción por el desvanecimiento de Christian Eriksen en el duelo entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa, el neerlandés Daley Blind, que ha sufrido dos desvanecimientos en campos de fútbol y lleva un desfibrilador implantado en el corazón, se planteó no jugar contra Ucrania.

“Lo que ha pasado con Christian me ha sorprendido mucho. No sólo porque Christian es uno de mis amigos cercanos, sino también por mi propia experiencia personal. Llegué a pensar en no jugar”, declaró el futbolista tras la victoria de Países Bajos contra Ucrania por 3 a 2 a la televisión neerlandesa NOS.

El jugador del Ajax y de la selección holandesa, de 31 años, jugó 64 minutos en el partido de la victoria de Países Bajos contra Ucrania, pero tuvo dudas porque lleva un desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés) desde que colapsó en un partido de Liga de Campeones contra el Valencia en diciembre de 2019 por un problema de miocardio.

Además, es amigo personal de Eriksen, de 29 años, con quien coincidió en el período en el que el danés estuvo en el Ajax (2010-2013).

“Tuve que hacer un gran esfuerzo mental para disputar este partido. Pero estoy contento de haberlo conseguido”, añadió el exjugador neerlandés del Manchester United.

Cuando se le diagnosticó un problema cardíaco de miocardio tras aquel partido de diciembre de 2019, Blind tuvo que dejar de jugar, fue operado y se le implantó el ICD.

Tras regresar a los entrenamientos en febrero de 2020 y después a la competición, en agosto de ese mismo año cayó fulminado en un amistoso contra el Hertha de Berlín en el Johan Cruyff Arena, el mismo estadio donde Blind jugó este domingo contra Ucrania.

Tras el susto, el jugador pudo abandonar el campo caminando y su entrenador, Erik ten Hag, dijo que el ICD “se disparó”, por lo que fue sustituido por otro aparato.

Días después de ese incidente explicó que el ICD le ha cambiado la forma de ver la vida.

“Es algo que siempre llevo conmigo, está ahí y no lo olvido, me hace ver las cosas de manera diferente. El fútbol es importante, pero no es lo más importante. Hay cosas en la vida más allá del fútbol”, comentó entonces en una entrevista en “De Telegraaf”. EFE

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO