¡Lamento boliviano! El doble horror de Bolivia en el Sudamericano Sub20 [VIDEO]

Un partido para el olvido para ambas selecciones. En el Colombia vs. Bolivia hemos visto más errores cruciales que buenas jugadas sobre el campo de juego. Primero fueron los cafeteros y ahora fue el turno de los altiplánicos en el Sudamericano Sub20. No puede fallarse eso, especialmente si uno quiere tener chances para clasificar al hexagonal final en Chile.



En los minutos finales del primer tiempo, Ramiro Vaca erró una chance de gol y luego le siguió el delantero Roler Ferrufino. Toda Bolivia se lamenta en un partido que está para cualquier bando: Colombia puede adelantarse en el marcador, como también los bolivianos.



La selección de Colombia se juega la vida en la tercera jornada del Sudamericano Sub 20. El conjunto 'cafetero' se encuentra obligado a sumar tres puntos en el encuentro frente al cuadro boliviano a desarrollarse en el estadio El Teniente.



Hasta aquí, el equipo dirigido por Arturo Reyes, seleccionador interino en el cuadro absoluto, ya ha jugado dos veces en el certamen en Chile. Los resultados conseguidos no fueron los esperados.