¡Qué rico arquero! Cristian Borja y el remate que pudo terminar en un verdadero golazo de Colombia [VIDEO]

Cristian Borja quedó a nada de marcar un verdadero golazo en el Colombia vs Corea del Sur por Amistoso Internacional en Seul. Cuando corrían los 35 minutos y el 'Tricolor' caía 1-0, el crack del Sporting de Lisboa sacó un remate que casi se le cuela al portero rival.



Tal como dejan ver las imágenes, Colombia incursionó por izquierda. Al ver la cantidad de atacantes 'cafeteros' en el área de Corea del Sur, Borja optó por sacar un centro que al final terminó en un remate que Cho paró de gran forma.

Los goles del Colombia vs Corea del Sur

El partido amistoso internacional entre Colombia vs Corea del Sur vio caer su primer gol a los 16 minutos por medio de Son Heung-Min , quien tras una gran desatención de la defensa 'cafetera' y error de Arboleda, aprovechó para abrir el marcador.



A los 49 minutos, Luis Díaz recibió el balón dentro del área e intentó sacarse de encima a los defensores coreanos. El rebote le quedaría perfecto para que saque un sorpresivo remate esquinado imposible para el portero rival.



Lee Jae-Sung puso el 2-1 del Colombia vs Corea del Sur tras un remate que el portero Arboleda no pudo contener. Este sería el marcador final del partido que le sirve al equipo de Queiroz como examen para la Copa América 2019.

► Todos caen: las lesiones más dolorosas que sufrió Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera [FOTOS]



► Con Vinicius Jr. a la cabeza: 10 jóvenes figuras del Real Madrid y Barcelona a seguir [FOTOS]



► ¡Apareció el crack del Tottenham! Colombia sufrió gol de Corea del Sur tras grave falla de Arboleda [VIDEO]



► ¿Llega o no a la Champions? Cristiano Ronaldo habló sobre su lesión sufrida en el Portugal-Serbia