Colombia vs. Japón: fecha, horarios y canales de la 'revancha' del Mundial en Yokohama

Colombia vs Japón chocarán EN VIVO en lo que será la primera prueba para los 'cafeteros' bajo la dirección técnica de Carlos Queiroz. Ambas selecciones se verán las caras EN DIRECTO en el marco de los partidos amistosos de la fecha FIFA este viernes 22 de marzo en el Nissan, de Yokohama. El encuentro está pactado para jugarse a las 5:20 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido por Caracol TV.

Colombia y Japón se vuelven a ver las caras luego del duelo que sostuvieron en la Copa del Mundo Rusia 2018, en el que el cuadro asiático se impuso 2-1 por la primera fecha del Grupo H. Japón anotó de penal a los seis minutos gracias a Shinji Kagawa y Juan Fernando Quintero (baja seis meses por lesión) empató con un tiro libre en el 39. El gol del triunfo para los nipones lo consiguió Yuya Osako en el minuto 73.

Colombia vs. Japón: horarios del partido



Ecuador - 5:20 a.m.

Perú - 5:20 a.m.

Colombia - 5:20 a.m.

México - 4:20 a.m.

Bolivia - 6:20 a.m.

Chile - 7:20 a.m.

Argentina - 7:20 a.m.

Uruguay - 7:20 a.m.

Paraguay - 7:20 a.m.

España - 11:20 a.m.

La selección de Colombia, inicialmente, contaba para este compromiso con Santiago Arias, David Ospina y Juan Fernando Quintero, pero dichos jugadores quedaron fuera de la lista debido a lesiones. Luis Manuel Orejuela, Yimmi Chará y el arquero Álvaro Montero fueron citados en los últimos días.

Sin embargo no todas son malas noticias, pues Colombia sí contará con la presencia de James Rodríguez, que llegará motivado por el 'hat-trick' que hizo el fin de semana en Bayern Munich, además de Radamel Falcao, Duván Zapata, Luis Muriel, entre otras figuras.

De esta forma, Colombia continuará con su preparación con miras a la Copa América, en la que está agrupada con Argentina, Qatar y Paraguay. Japón, invitada al certamen, comparte grupo con Chile, Uruguay y Ecuador.

