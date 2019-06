¡A cuartos de final! La eufórica celebración de Colombia al vencer en penales a Nueva Zelanda [VIDEO]

Si no se sufre, no vale. Colombia logró este domingo una agónica clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 20 de Polonia al superar en los penales a su similar de Nueva Zelanda (5-4) luego de empatar 1-1 al término de los 90 minutos reglamentarios y de la prórroga, en Lodz en octavos de final.



El arquero colombiano Kevin Mier detuvo el lanzamiento definitivo a Matt Conroy después de una interminable serie de lanzamientos desde los once metros al término de 120 minutos de juego. Los jugadores de la escuadra 'Cafetera' no pudieron contener su emoción en el campo tras el pase.



La eufórica celebración de Colombia al vencer en penales a Nueva Zelanda. (DirecTV)

El central Andrés Reyes adelantó al combinado 'cafetero' de Arturo Reyes con un remate de cabeza peinando un balón puesto por Iván Angulo desde una falta lateral (11). Pero el campeón de Oceanía de la categoría estableció la igualada al embocar solo en el corazón del área Elijah Just (35).



El marcador no volvió a moverse ni al término del tiempo reglamentario ni en la prórroga, hasta que el penal atajado por Mier y el previo convertido por Carlos Cuesta devolvieron a Colombia a cuartos de final de un Mundial Sub 20 nueve años después de última ocasión, en Colombia 2011.



