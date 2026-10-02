Colombia vs. Paraguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En todo el territorio colombiano, este duelo se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN, mientras que en Paraguay será televisado por GEN (Canal 12). Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:00 p.m. en Perú y Colombia, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Colombia vs. Paraguay: previa del partido

¿Cuándo juegan Colombia vs. Paraguay por el amistoso internacional?

Colombia vs. Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El partido comenzará a las 7:00 p.m. en Colombia y Paraguay.

¿Dónde ver Colombia vs. Paraguay en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Gol Caracol, mediante la señal principal de Caracol Televisión. La transmisión contará con la cobertura previa, el partido y el análisis posterior.

¿Colombia vs. Paraguay será transmitido por Canal RCN?

Sí. El partido también podrá seguirse en Colombia mediante Canal RCN, que tendrá la transmisión del amistoso de la ‘Tricolor’. Además, existen opciones digitales asociadas a la señal para quienes quieran seguir el compromiso por internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Paraguay online?

Para quienes prefieran seguir el partido por internet en Colombia, Gol Caracol ofrece su señal digital, mientras que también aparecen como opciones Ditu y las plataformas digitales de las señales que cuentan con los derechos de transmisión.

¿En qué canal ver Colombia vs. Paraguay en Paraguay?

En territorio paraguayo, el encuentro podrá ser seguido mediante la señal de GEN, canal que transmitirá el amistoso de la ‘Albirroja’. Los registros de programación también incluyen otras señales paraguayas, aunque GEN figura entre las opciones de transmisión.

¿En qué canal está GEN para ver Colombia vs. Paraguay?

Los seguidores de Paraguay podrán encontrar GEN en el canal 12, de acuerdo con la señal indicada para la transmisión del encuentro. De esta manera, podrán seguir por televisión el segundo amistoso de la selección paraguaya en esta fecha FIFA.

¿A qué hora empieza Colombia vs. Paraguay?

El pitazo inicial está programado para las 7:00 p. m. (hora de Colombia y Paraguay). El compromiso se disputará en Nueva Jersey, donde ambas selecciones continuarán con su preparación luego de sus respectivos primeros amistosos de esta ventana internacional.

¿Dónde se juega Colombia vs. Paraguay?

El amistoso tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. El recinto, anteriormente conocido como Red Bull Arena, será sede de este nuevo enfrentamiento entre la ‘Tricolor’ y la ‘Albirroja’.

Colombia vs. Paraguay se enfrentan en un amistoso FIFA, con la transmisión de GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN. (Video: Selección de Colombia)