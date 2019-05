¡Por el pase a octavos! Colombia vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 2019

Colombia vs Senegal (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports y Caracol TV / 11:00 a.m.) por la fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 20 de Polonia que se disputará este domingo, sigue el MINUTO A MINUTO del partido desde el Arena Lublin. Por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Colombia y Senegal.



Colombia vs Senegal: horarios y canales en el mundo

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Después de la solvencia mostrada por el combinado 'cafetero' para derrotar 2-0 a Polonia, y de la goleada de los africanos ante la débil Tahití (3-0), el duelo entre ambas selecciones se perfila como decisivo. Principalmente si el triunfo cae de lado de los pupilos de Arturo Reyes, a los que en ese caso les valdría un empate con la selección oceánica en la tercera jornada para clasificar.

Colombia ilusiona en sus primeros pasos en el Mundial Sub 20 que se disputa en territorio europeo, en el que conserva la solvencia defensiva, pero ha mejorado su eficacia goleadora.

"En Bogotá siempre que acababan los entrenamientos los delanteros nos quedábamos pateando al arco, haciendo remates, eso nos llenó de confianza", explicó antes de la victoria contra Polonia uno de los goleadores de ese partido, Luis Sandoval.

Sin embargo, de goles también sabe Senegal. La vigente subcampeona de África endosó tres conquistas a Tahití.

Colombia deberá vigilar de cerca al delantero Amadou Sagna, autor de los tres goles del combinado africano, el primero de ellos el más rápido de la historia del Mundial Sub 20.

