Las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 viven un nuevo capítulo este lunes 9 de septiembre con el atractivo duelo entre Guatemala y Panamá, dos selecciones que buscan dar un golpe de autoridad en el inicio del clasificatorio. El encuentro se jugará en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala y será seguido de cerca por miles de hinchas en Centroamérica y Estados Unidos, donde reside una gran comunidad de guatemaltecos y panameños. Por ello, te contamos a qué hora se juega según tu estado en EE.UU., además de la guía completa para verlo EN VIVO GRATIS por TV y streaming online.
Horarios de Guatemala vs Panamá en EE.UU.
- California (PT): 16:00 horas
- Texas (CT): 18:00 horas
- Florida (ET): 19:00 horas
Dónde ver Guatemala vs Panamá en EE.UU.
El partido será transmitido por distintas señales según la región:
- TV: Canal 9 de TVMax (Panamá), Tigo Sports (Guatemala).
- Streaming online: Tigo Sports App, TVMax Go y Fútbol TV.
- En Estados Unidos, el duelo podrá verse por ViX, disponible gratis con registro en la aplicación o sitio web.
Guatemala vs. Panamá: cómo llegan las selecciones
Guatemala afronta este compromiso con la motivación de jugar en casa y con figuras como Óscar Santis y Rubio Rubín como cartas ofensivas. El técnico Luis Fernando Tena busca consolidar un equipo sólido tras una Copa Oro en la que mostró momentos interesantes.
Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, llega en un gran momento tras clasificar a la pasada Copa Oro y con jugadores de experiencia como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla y José Fajardo. Los canaleros han mostrado un crecimiento sostenido en la región y parten como favoritos, aunque los chapines se aferran a su localía.
Historial entre Guatemala y Panamá
En los últimos 10 enfrentamientos directos, Panamá domina con 5 victorias, Guatemala suma 2 triunfos y se registran 3 empates. El antecedente más reciente fue en la Copa Oro 2023, con triunfo canalero por 3-0.
Posibles alineaciones Guatemala vs. Panamá
Guatemala: Hagen; Morales, Pinto, Samayoa, Morales; Castellanos, Aparicio, Santis; Mejía, Rubín, Galindo.
Panamá: Mosquera; Murillo, Cummings, Escobar, Davis; Godoy, Carrasquilla, Barcenas; Quintero, Fajardo, Díaz.