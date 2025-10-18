Al Nassr vs. Al Fateh por la Liga de Arabia Saudita. (Foto: Composición)
vs. Al Fateh se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 18 de octubre por la . El encuentro está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de Internet, Fox Deportes y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 3:00 de la tarde.

Al Nassr vs. Al Fateh por Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
