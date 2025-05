El anuncio de Carlo Ancelotti como nuevo técnico de la Selección de Brasil ha generado gran expectativa en dicho país. Su llegada ilusiona a los hinchas que quieren volver a ver a la ‘Canarinha’ en la cima del fútbol mundial. Y si bien todavía sigue en funciones con el Real Madrid, el entrenador italiano ha preparado una prelista de su primera convocatoria con una gran novedad: el regreso de Neymar.

Según informa ‘Globoesporte’, Carlo Ancelotti tiene una lista de convocados preliminar para los partidos ante Ecuador y Paraguay, el 6 y 11 de junio próximo, respectivamente, por las Eliminatorias 2026. La nómina cuenta con 50 nombres que deberá reducir a 23 en el corto plazo. Y allí figura ‘Ney’, que destaca en el Santos FC y volverá a su selección después de año y medio.

Neymar con el número 10 de Brasil. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

El nombre de Neymar en esta primera nómina ha sido saludada por la prensa local, pues el ’10′ le aporta mucho a Brasil en juego y experiencia. ‘Ney’ pudo volver en la fecha doble de marzo ante Colombia y Argentina; sin embargo, una lesión lo sacó de la convocatoria y tuvo que ver los partidos desde la comodidad de su casa.

Pero Neymar no es el único en la lista. Allí también aparece Igor Paixao, delantero del Feyenoord, quien suma 18 goles y 19 asistencias esta temporada con su equipo. El atacante de 24 años nunca ha jugado con la ‘Canarinha’; es más, nunca estuvo en el radar del comando técnico anterior, pero puede tener su primera convocatoria y un posible debut en junio.

Destaca también el regreso de Oscar, volante de 33 años, quien juega en Sao Paulo tras pasar ocho temporadas en el Shanghai Port de China. El mediocampista viene destacando en el Brasileirao y su llamado responde al buen rendimiento mostrado con su equipo. Eso sí, debe convencer al DT de que puede sumar a la selección.

Igor Paixao suma 18 goles en Feyenoord esta temporada. (Foto: AFP)

Casemiro no está confirmado

Aunque algunos medios filtraron su nombre desde hace unos días, el regreso de Casemiro no está confirmado del todo. El volante del Manchester United no aparece en la lista preliminar, aunque eso no quiere decir que pueda ser considerado por Ancelotti en los próximos días. El ex Real Madrid conoce de cerca al italiano y goza de su plena confianza.

También llama la atención de la presencia de hasta seis jugadores de Flamengo: Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Alex Sandro, Pedro y el exmadridista Danilo integran esa nómina preliminar. Todos han mostrado condiciones para estar en el primer llamado de Ancelotti, aunque nada garantiza que vayan a quedar en la lista final.

Para conocer la convocatoria de 23 jugadores en Brasil habrá que esperar hasta el 26 de mayor. La Confederación Brasileña de Fútbol debe informar a los clubes 15 días antes de su eventual llamado, tal y como exige la normativa FIFA. De igual manera, se espera que en la lista final estén Rodrygo, Vinícius Jr., Endrick y Raphinha.

