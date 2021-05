Hace algunas semanas, Conmebol hizo oficial el anuncio de que la Copa América 2021 no se jugaría en Colombia. Los problemas políticos por los que pasa el país cafetero generaron que no existan las medidas de seguridad suficientes para que el evento se desarrolle. Todo hacía indicar que se desarrollaría íntegramente en Argentina, el otro organizador; sin embargo, no será así.

Según informó el máximo ente del fútbol sudamericano, la competición ha sido suspendida y no se desarrollará en el país albiceleste. Aún se desconoce dónde se jugará.

Más información en breve...