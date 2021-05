La prensa británica destaca este domingo el “merecido” triunfo del Chelsea frente al Manchester City (0-1) en la final de la Champions League en Oporto (Portugal) y opina que el inusual equipo de jugadores seleccionado por Pep Guardiola contribuyó a la derrota. Con un solitario gol de Kai Havertz a los 51 minutos, los ‘Blues’ se llevaron la ‘Orejona’ por segunda vez en su historia tras la conquista en 2021 en el Allianz Arena ante Bayern Munich.

‘The Sunday Telegraph’ titula con que “Kai Harvertz corona al Chelsea como reyes de Europa y hace añicos los sueños de Champions League del Man City”, y señala que Guardiola “pagó el precio de su atrevida selección para el medio del campo”, que dejó a un equipo que parecía “descoordinado”.

‘The Sunday Times’ sostiene que el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, “burló” con inteligencia a su rival catalán, cuya “apuesta” con una combinación extraña de jugadores “fracasó en el mayor escenario” del fútbol.

Como el resto de cabeceras, “The Sun” celebra la actuación de Havertz, que dice que “hundió” al Manchester City, e incide en que Guardiola “tocó demasiado el equipo”, al optar “por dejar fuera sus dos centrocampistas defensivos”, lo que, afirma, “no funcionó”. Como resultado, añade, el Man City “deberá seguir esperando la gloria”.

La cadena pública BBC se pregunta también por su parte si Guardiola no “alteró demasiado” el conjunto en la cita contra el Chelsea y mantiene que la exclusión de Fernandinho y Rodri dejó al equipo expuesto en el medio campo al tiempo que socavó la defensa y el ataque.

Chelsea se coronó campeón de Europa por segunda vez en su historia. (Foto: Twitter)

Otro ‘palo’ para Guardiola

Pep Guardiola se equivocó en la forma de encarar la final de la Champions, señaló Fabio Capello. Todo comenzó mal para los ‘citizens’ antes del inicio del juego, opinó el extécnico del AC Milan, Real Madrid, AS Roma, Juventus, entre otros equipos, ya que el entrenador español “cometió un error en la formación en la primera parte”.

“El punto débil del City son las dos centrales de la retaguardia, con (John) Stones en particular que no puede defender, y (İlkay) Gundogan frente a ellos no podía garantizar el filtro necesario”, argumentó el ‘Sargento’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO