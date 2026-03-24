El Mundial 2026 ya asoma en el horizonte con todos sus condimentos: más equipos, más partidos y tres países como sede. Entre el 11 de junio y el 19 de julio, Estados Unidos, México y Canadá recibirán la edición más extensa que haya tenido la Copa del Mundo, con 48 selecciones y un formato completamente renovado.

Para Perú, la historia se verá desde afuera. No es lo que se esperaba, pero tampoco significa quedarse al margen de la emoción que siempre genera un torneo de este tipo.

Perú afuera: una eliminatoria que dejó más dudas que respuestas

La campaña de la Blanquirroja fue, en líneas generales, floja. Terminó novena en la tabla sudamericana, con apenas 12 puntos en 18 partidos y un dato que resume bastante bien lo ocurrido: solo 6 goles convertidos en toda la eliminatoria.

Ni siquiera de visitante logró marcar. El equipo pasó por tres entrenadores distintos, Reynoso, Fossati e Ibáñez, sin encontrar una identidad clara. A eso se le sumó la falta de un delantero que pudiera ocupar el lugar que dejó Paolo Guerrero.

Sudamérica dice presente en Norteamérica

Mientras Perú quedó fuera, la región tendrá varios representantes en el Mundial. Las plazas directas fueron para Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Bolivia, por su parte, terminó en el séptimo lugar y tendrá una última oportunidad en el repechaje intercontinental.

Los equipos participantes tienen grandes ambiciones. Todos los aficionados están entusiasmados y deseosos de apoyar a sus jugadores. La sección transfermarkt.es/apuestas/ es una valiosa aliada y una guía completa para obtener una visión general de la situación de todos los equipos.

Los principales candidatos al título

A pocos meses del inicio del torneo, los análisis coinciden en señalar a España como una de las selecciones mejor posicionadas. El equipo de Luis de la Fuente atraviesa una racha muy sólida, viene de ganar la Eurocopa 2024 y cuenta con jóvenes que ya son determinantes, como Lamine Yamal o Pedri.

Detrás aparecen otros nombres habituales en este tipo de listas. Francia sigue siendo una potencia con plantel amplio, Inglaterra mantiene una base competitiva y tanto Brasil como Argentina vuelven a ubicarse entre los grandes candidatos.

El caso de Argentina tiene un condimento especial: defender el título. No es algo sencillo. De hecho, no ocurre desde que Brasil lo consiguió en 1958 y 1962. Brasil, en cambio, llega con figuras de primer nivel, aunque su camino en las eliminatorias dejó algunas dudas.

Los equipos que pueden romper el molde

Siempre hay selecciones que, sin partir como favoritas, terminan dando el golpe. Colombia llega con un equipo armado y jugadores con experiencia en ligas importantes. Uruguay, con nombres como Valverde y Núñez, mantiene ese perfil competitivo que lo caracteriza en torneos cortos.

Y aparece también Marruecos, declarado campeón de la Copa Africana, que ya dejó una imagen fuerte en el último Mundial. Su rendimiento en Qatar 2022 demostró que puede competir de igual a igual contra selecciones de mayor tradición.

Seguir el Mundial, incluso sin Perú

Aunque Perú no esté presente, el Mundial no pierde atractivo. Los cruces entre selecciones sudamericanas, los duelos frente a potencias europeas y los posibles enfrentamientos en instancias decisivas aseguran un torneo de alto nivel.

Para el hincha peruano, será momento de mirar, analizar y también proyectar. Porque mientras se juega el Mundial 2026, en paralelo empieza a tomar forma el camino hacia 2030. Y ahí, la ilusión vuelve a empezar.