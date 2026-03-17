La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de la Confederación Africana ha sacudido el mundo del fútbol: Marruecos ha sido declarado campeón de la Copa Africana 2025, revirtiendo el resultado obtenido en cancha por Senegal el pasado 18 de enero. El fallo se basa en que los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante 15 minutos en protesta por un penal, lo que según el reglamento administrativo (Artículos 82 y 84) implica una derrota por “walkover” de 3-0. Este cambio de despacho, meses después de la final, abre un debate legal en las casas de apuestas de Perú.

Para los apostadores peruanos que celebraron el 1-0 de Senegal en su momento, la pregunta es directa: ¿Deben las casas de apuestas devolver el dinero o pagar a quienes apostaron por Marruecos? La respuesta, aunque amarga para muchos, reside en las “Letras Pequeñas” de los reglamentos internos de operadores como Betano, Te Apuesto o Betsson. En la mayoría de los contratos de juego en Perú, el resultado que vale para el pago de premios es el que se determina al finalizar el evento de forma oficial en el campo.

Según el reglamento estándar de las operadoras locales, una vez que el árbitro pita el final y se confirma el resultado “en cancha”, la apuesta se considera liquidada. Las casas de apuestas suelen incluir cláusulas que especifican que “cambios posteriores realizados por órganos disciplinarios o tribunales no afectarán el pago inicial”. Esto significa que si ya cobraste por la victoria de Senegal en enero, la casa no puede (ni suele) quitarte el dinero; pero si apostaste por Marruecos, es casi imposible que te paguen ahora como ganador.

En el mercado peruano, las apuestas deportivas se rigen bajo el principio de “resultado oficial al momento de la finalización del evento”. Las empresas argumentan que no pueden mantener mercados abiertos indefinidamente ante posibles apelaciones legales que podrían tardar meses o años (como el TAS). Por ello, para una casa de apuestas, el campeón de la Copa Africana a efectos de pago sigue siendo el que levantó la copa en el estadio de Rabat, independientemente del giro administrativo posterior.

Senegal venció a Marruecos en la prórroga, luego de abandonar el campo por 10 minutos en el tiempo regular.

¿Existe alguna posibilidad de reembolso?

Bajo la modalidad de “Apuesta Sin Empate” o mercados de “Ganador del Torneo”, la frustración es mayor. Sin embargo, la normativa de la SUNAT y el Mincetur, que regula esta actividad en Perú desde 2024, protege la integridad del mercado basándose en los resultados deportivos inmediatos. Salvo que una casa de apuestas decida, por una estrategia de marketing o “buena voluntad”, realizar un reembolso parcial o un bono, legalmente no están obligadas a devolver el monto apostado por Marruecos.

Otro factor clave es el tiempo transcurrido. Han pasado casi dos meses desde la final original. En el ecosistema de las apuestas, los flujos de dinero ya han sido procesados, los impuestos del 12% (Impuesto a los Juegos a Distancia) ya han sido declarados y los premios ya están en los bolsillos de los ganadores originales. Reabrir un mercado cerrado hace 60 días generaría un caos contable y logístico que las plataformas autorizadas en el país evitan a toda costa para mantener su estabilidad operativa.

Por otro lado, si la apuesta hubiera sido declarada “nula” o el partido suspendido antes de los 90 minutos sin reanudarse, la historia sería distinta y la devolución del dinero sería obligatoria. Pero en este caso, el partido se completó y hubo una ceremonia de premiación. La descalificación técnica de Senegal es vista por la industria como una sanción administrativa posterior, similar a un dopaje positivo detectado semanas después, lo cual no suele alterar el resultado de las apuestas ya pagadas.

En conclusión, los apostadores en Perú deben entender que en el mundo de las apuestas se juega contra el cronómetro y el silbato, no contra los escritorios de la Confederación Africana de Fútbol. Aunque Marruecos sea ahora el campeón oficial en los libros de historia, para el saldo de tu cuenta de apuestas, el resultado de enero es inamovible. Es un recordatorio de que, en el deporte moderno, la justicia administrativa y la liquidación de apuestas rara vez corren por el mismo carril.

Casas de apuestas pueden pronunciarse a raíz de esta polémica mundial. (Difusión)

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