Luego que Juventus se haya declarado en cuarentena tras el positivo a coronavirus de Daniele Rugani (luego vinieron los de Blaise Matuidi y Paulo Dybala), Cristiano Ronaldo viajó en su jet privado hacia su natal Funchal en Portugal parar estar allí junto a su familia, incluida su madre que hace poco sufrió un accidente cerebrovascular.

La semana pasada, Cristiano Ronaldo hizo una importante donación para que el COVID-19 no avance en tierras portuguesas: equipó dos unidades de cuidados intensivos en el hospital de Santa María. No obstante, esto no ha hecho que el crack de Juventus deje de darse un tremendo lujo.

Y es que este sábado, según reporta Le10Sports, Cristiano gastó 8 millones de euros en la adquisición de un Bugatti Centodieci, un automóvil de alta gama y uno de los más caros que se encuentra actualmente en el mercado automovilístico.

El Bugatti Centodieci que se habría comprado Cristiano Ronaldo

Este es el Bugatti Centodieci que se habría comprado Cristiano Ronaldo. (Foto: Difusión)

La noticia ha corrido rápidamente en el Viejo Continente. Hace semanas, ‘CR7’ fue consultado respecto a una posible compra de este vehículo, pero lo negó. Ahora, tal parece que el internacional con la Selección de Portugal y ganador de la UEFA Nations League no ha escatimado en gastos, pese a la crisis global sanitaria.

Volviendo al donativo que hizo Cristiano Ronaldo para vencer al coronavirus en su país, también dotó de equipamientos en lo que respecta a terapia intensiva, 20 camas y la misma cantidad de respirados.

Previo a la para de la Serie A a causa de la enfermedad, la Juventus del cinco veces ganador del Balón de Oro está en el primer lugar con 63 puntos. Su más cercano perseguidor, Lazio, tiene solo una unidad menos.

