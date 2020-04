Bélgica fue la primera liga que pensó dar por terminado su torneo y darle el campeonato al líder Brujas, todo por la pandemia del coronavirus. No obstante, el presidente de UEFA sostuvo que eso no era correccto, por lo que se dio marcha atrás. Ahora, en Países Bajos podría darse algo parecido.

Y es que se han prohibido eventos deportivos en Países Bajos hasta inicios de setiembre por el COVID-19. El Gobierno quiere frenar la pandemia en el país y evitar más casos de contagios. Ante esto Lisandro Martínez, jugador del Ajax, espera que haya una definición para que se decrete a un campeón en la Eredivisie.

“La verdad que no solo pienso en mí. No soy egoísta. Si hay una decisión, las demás ligas deben hacer lo mismo. Estamos en la cima del torneo con AZ Alkmaar y me gustaría jugar un partido con ellos”, fue lo que dijo Martínez, volante del Ajax, a TyC Sports. No quiere saber nada de una cancelación por el coronavirus.

¿Cómo se decidirá la Eredivisie este 2020?

Actualmente, ambos elencos están empatados en puntaje con 56 puntos luego de disputarse 25 jornadas de la liga local. El conjunto del jugador argentino solo tiene una mejor diferencia de goles que su rival.

Otro de los puntos a tomar, no solo a una posible definición entre el Ajax y AZ en medio del coronavirus, es el tema de los descensos. ADO Den Haag y RKC Waalwijk, por reglamento, tendrían que bajar a la segunda división.

Por otra parte, el comité ejecutivo UEFA decidiría en los próximos días cuándo podría volver el fútbol profesional en el Viejo Continente. Una probable fecha de retorno del deporte rey sería inicios del mes de junio y la final de la Champions League mantiene aún su sede fija en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía.

Países Bajos se queda sin fútbol, la temporada de Eredivisie se daría por terminada

