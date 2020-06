El coronavirus ha hecho que miles de clubes a nivel mundial tengan que recortar el salario no solo a sus jugadores del primer equipo y staff técnico, sino también a sus empleados. El tema de los fichajes se han paralizado y también las ventas, las cuales han mermado, por ejemplo, al Benfica de Portugal.

Y es que el Benfica, cuadro luso por el que pasó el peruano André Carrillo, tenía en mente generar grandes ingresos en el mercado de fichajes de la próxima temporada. No obstante, debido a la coyuntura del COVID-19 perdería dinero a causa de no ingresar a la ventana de traspasos.

“Si no fuera por la pandemia del coronavirus, Benfica vendería a dos jugadores por 200 millones este verano. Ahora mismo, no podemos planificar nada para dentro de un mes. Si hay una crisis muy profunda, los anillos se van pero los dedos se quedan” fue lo que dijo Luis Filipe Vieira, mandamás de este conjunto, en declaraciones que recoge el diario AS.

La consecuencia del COVID-19

Asimismo, apuntó que echará mano para que algunos de sus préstamos regresen el club. “Tendremos que recurrir al mercado de cesiones, quizá una o dos. Recientemente pagamos 75 millones de euros de un préstamo de bonos”, sostuvo el dirigente.

Además, dio cuenta de los jugadores que el Benfica tenía en mente vender en el corto plazo. “Por ejemplo, recibí una oferta de 60 millones de euros por Carlos Vinicius en enero y no lo vendimos”, añadió Vieira.

De otro lado, tanto Real Madrid como Barcelona siguen con sus rutinas de entrenamiento para el reinicio de LaLiga. Se medirán ante Eibar y Mallorca, respectivamente.

