El coronavirus no distingue de razas, sexo o religión. Te puede contagiar al igual que a tus familiares, por lo que todos debemos tomar las precauciones del caso como lavarnos las manos por 30 segundos y mantener una distancia prudente de una persona con otra. Lamentablemente Rustu Recber fue contagiado la semana pasada con esta enfermedad.

Rustu Recber, ex portero del Barcelona y de la Selección de Turquía, tuvo que ser ingresado a un hospital de su país debido a COVID-19. Actualmente se encuentra estable, pero su esposa ha manifestado a la prensa turca que las horas que se vienen van a ser claves para que el ex futbolista logre una pronta recuperación.

“El sábado le dio una fiebre muy rápido y empezó a toser. Me preocupé y le dije a Rustu para ir a un hospital (donde hasta el momento permanece internado). Lo han tratado, pero no lo he vuelto a ver más. Está prohibido subir a la plata en donde están los contagiados. Los médicos me han dicho que las próximas 72 horas van a ser críticas", sostuvo Isil Recber, según AS, por el proceso que lleva su esposo a causa del coronavirus.

Rustu Recber y su batalla ante el coronavirus

Isil, esposa del ex portero culé, fue criticada duramente en su país al, presuntamente, saltarse la cuarentena para ir a un centro de belleza luego de regresar de un viaje procedente de Estados Unidos. Ella se defendió de todo lo que se comenta.

“Regresé con mi hija hace unas tres semanas y todo este tiempo solo he salido una vez, la cual fue para ir a un centro de salud. Mi esposo y yo hemos estado en habitaciones separadas. Pasamos por una cuarentena”, añadió la pareja de Rustu Recber. Se espera que este partido, ante el coronavirus, lo gane.

Hasta la fecha, son más de 10 mil los casos reportados en todo Turquía, llegando a los 168 muertos. De los pacientes infectados, 725 de estos ya han sido dados de alta.

VIDEO RECOMENDADO

Paul Pogba, obligado a quedarse en el Manchester United por el coronavirus

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Coronavirus: Padre entrena a su bebe durante la cuarentena