Costa Rica y Alemania se enfrentarán el próximo 1 de diciembre desde las 2;00 p.m. en el compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial Qatar 2022. Este será un partido clave para ambas selecciones, dependiendo de cómo lleguen a dicha instancia. En el papel los ‘Teutones’ tienen el favoritismo, sin embargo, los ‘Ticos’ quieren dar el golpe sobre la mesa.

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez no están integrando un equipo fácil, pues además de Alemania, también está España, su rival para el debut. Pero el fútbol muchas veces nos tiene preparado sorpresas inesperadas y Costa Rica ya sabe de grandes gestas deportivas, como hace ocho años en Brasil 2014.

En la otra vereda, los dirigidos por Hans-Dieter Flick tiene la obligación de clasificar a la siguiente ronda. El rival a vencer será España, pues en el papel las selecciones de Costa Rica y Japón son las más débiles. La consigna es una sola: no cometer los mismos errores que en el 2018, Mundial donde quedaron eliminados en primera ronda.

¿Cómo llegó Costa Rica al Mundial Qatar 2022?

Costa Rica clasificó al Mundial Qatar 2022 después de haber derrotado a Nueva Zelanda por 1-0 en el partido único del repechaje. Previamente, habían culminado en la cuarta posición de las Eliminatorias Concacaf.

En dicho certamen clasificatorio, Costa Rica sumó veinticinco puntos en catorce jornadas, en las cuales encadenaron siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. Asimismo, marcaron trece goles y recibieron ocho, dejándoles una diferencia de goles de +5.

¿Cómo llegó Alemania al Mundial Qatar 2022?

Alemania no pasó apuros para clasificar al Mundial Qatar 2022, pues terminó en la primera casilla del Grupo J de las Eliminatorias UEFA. En total cosecharon veintisiete puntos en diez jornadas, los cuales fueron cosechados tras nueve victorias y una derrota. Asimismo, marcaron treinta y seis goles y solo recibieron cuatro, dejándoles una diferencia de goles de +28.

Costa Rica vs. Alemania: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

Costa Rica: 1:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Costa Rica vs. Alemania: canales de TV

Perú: Latina y DirecTV

Colombia: Caracol y DirecTV

Argentina: TV Pública y DirecTV

Ecuador: ECDF y DirecTV

Costa Rica: Teletica y Telemundo

Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.