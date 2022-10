Costa Rica vs. Japón medirán fuerzas este domingo 27 de noviembre desde las 5:00 a.m. por la segunda jornada del Mundial Qatar 2022. El Al Rayyan Stadium albergará el compromiso entre costarricenses y japoneses, que podría marcar un precedente importante en el Grupo E, el cual también está conformado por Alemania y España.

En vista de que los dirigidos por Luis Fernando Suárez debutarán ante España, que en el papel es el favorito para llevarse el grupo, el duelo ante Japón será muy importante para que puedan medir sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final. Una victoria ante el elenco nipón sería de suma importancia.

En la otra vereda, los dirigidos por Hajime Moriyasu debutarán ante la poderosa Alemania, por lo que el cruce ante los ‘Ticos’ será igual de clave. Ambos seleccionados son los más débiles del grupo, eso quiere decir que la segunda jornada será de suma relevancia para graficar sus objetivos.

¿Cómo llegó Costa Rica al Mundial Qatar 2022?

Costa Rica clasificó al Mundial Qatar 2022 después de haber derrotado a Nueva Zelanda por 1-0 en el partido único del repechaje. Previamente, habían culminado en la cuarta posición de las Eliminatorias Concacaf.

En dicho certamen clasificatorio, Costa Rica sumó veinticinco puntos en catorce jornadas, en las cuales encadenaron siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. Asimismo, marcaron trece goles y recibieron ocho, dejándoles una diferencia de goles de +5.

¿Cómo llegó Japón al Mundial Qatar 2022?

Luego de disputar la tercera ronda de las Eliminatorias Asiáticas, la Selección de Japón consiguió la clasificación directa al culminar segunda en el Grupo B por detrás de Arabia Saudita. En total, en diez jornadas sumaron veintidós unidades. Del mismo modo, anotaron doce goles y recibieron cuatro, dejándoles una diferencia de goles de +8.

Costa Rica vs. Japón: horarios del partido

Perú: 5:00 a.m.

Costa Rica: 4:00 a.m.

Colombia: 5:00 a.m.

Argentina: 7:00 a.m.

Uruguay: 7:00 a.m.

Chile: 7:00 a.m.

Venezuela: 6:00 a.m.

Costa Rica vs. Japón: canales de TV

Perú: Latina y DirecTV

Colombia: Caracol y DirecTV

Argentina: TV Pública y DirecTV

Ecuador: ECDF y DirecTV

Costa Rica: Teletica y Telemundo

Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.

