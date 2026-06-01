¡Video y transmisión! vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 1 de junio del 2026, y comenzará a las 5:00 p.m. en territorio costarricense. ¿En qué canales se verá este partido? La televisación estará a cargo de Repretel (Canal 6), pero si eres de Colombia, podrás mirarlo por GOL Caracol TV y Canal RCN. No te olvides que no recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¡El choque se disputará en el Estadio Campín de Bogotá! No te pierdas ningún detalle en la web de Depor.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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