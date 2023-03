En el Estadio Nacional, Costa Rica vs. Panamá se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la última jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto ‘Tico’, arrancará a las 9:00 de la noche (hora local - 9:00 pm en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de Tigo Sports, Star Plus, Flow Sports y TUDN USA para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Costa Rica y Panamá.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs. Panamá?

El partido entre Costa Rica y Panamá está programado para empezar a partir de las 8:00 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Ecuador y Colombia, por ejemplo, el duelo arrancará a las 9:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 23:00 horas.

¿Dónde y cómo ver Costa Rica vs. Panamá?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Costa Rica vs. Panamá a través de la señal de Star Plus en América Latina. Si estás en Norteamérica, en cambio, te recomendamos sintonizar Tigo Sports, Flow Sporrts y TUDN USA.

Costa Rica vs. Panamá: alineaciones probables

Costa Rica : Kevin Chamorro; Suhander Zúñiga, Francisco Calvo, Kendall Waston, Óscar Duarte, Gerald Taylor; Josimar Alcócer, Fabrizio Ramírez, Yeltsin Tejeda, Alonso Martínez; y Joel Campbell. Entrenador : Luis Fernando Suárez.

: Kevin Chamorro; Suhander Zúñiga, Francisco Calvo, Kendall Waston, Óscar Duarte, Gerald Taylor; Josimar Alcócer, Fabrizio Ramírez, Yeltsin Tejeda, Alonso Martínez; y Joel Campbell. : Luis Fernando Suárez. Panamá: José Guerra; Kevin Galván, Richard Peralta, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña, Iván Anderson; Cristian Quintero, Jose Murillo, Irving Gudiño, Alfredo Stephens; y Ronaldo Córdoba. Entrenador: Jorge Dely Valdés.





