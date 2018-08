Lo grita, salta de felicidad y levanta el puño para festejar el primero de la temporada. Cristian Benavente ya celebra en la Primera de Bélgica con un nuevo gol para el Sporting Charleroi. El peruano, que fue uno de los mejores del campeonato en la temporada pasada, quiere reafirmarse en el torneo y lo hace con un gol para su equipo en una nueva temporada. El primero, esperemos que de muchos. El ‘Chaval’ se encuentra de vuelta en Bélgica.



Corrían los 27 minutos del partido y, hasta ese momento, Sporting Charleroi no había muchas oportunidades de gol. Claro, hasta que llegó Benavente para poner su cuota. El volante, que no está convocado para los amistosos contra Holanda y Alemania, apareció por la banda derecha para empujar el balón y decretar el 1-0 para el Charleroi en su visita al Genk.



El gol de nuestro compatriota no hubiese podido llegar si no fuera por la asistencia de su compañero, el senegalés Amary Baby. El atacante vio al ‘Chaval’ y dio un centro a ras para que solo Benavente empujara el balón y marcase así su primero de la temporada.



En el partido pasado, Cristian Benaventehabía dado una asistencia , por lo que se confirma una buena regularidad de él en este inicio del campeonato. En tres encuentros disputados, Charleroi ha ganado un encuentro y caído en otras dos oportunidades.