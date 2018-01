Cristian Benavente: "Me siento muy bien en el equipo, encontré mi lugar"

Cristian Benavente terminó su vía de crucis de equipos para encontrar su lugar. Finalmente, y después de un largo proceso de adaptación, el peruano se ha hecho indispensable para el Sporting Charleroi , el cual marcha en la segunda posición de la liga belga.

El volante, quien todavía sueña con vestir la piel de la selección peruana, mostró su felicidad al saberse importante luego de todas las peripecias que tuvo que pasar al dejar el Real Madrid Castilla y pasar por el MK Dons de Inglaterra.

"Hoy, me siento muy bien en el equipo, encontré mi lugar, tanto con el personal técnico como con mis compañeros de equipo. Mi debut ha sido difícil, pero estas cosas suceden cuando aterrizas en un nuevo equipo y en un nuevo campeonato. Cuando llegué, la filosofía del juego, a la que estaba acostumbrado, era totalmente diferente de la utilizada aquí. Luego, con el trabajo, logré adaptarme", indicó.

"Ahora, sé cuál es el estilo de juego del entrenador y las cosas que espera de mí. Cuando te adaptas, trabajas más fácilmente, vuelves a los esquemas y terminas obteniendo resultados.

Han pasado dos años desde que estoy en Bélgica y ahora me siento cómodo en el campeonato. Me adapté al estilo de juego, a la vida en el campo y esto es muy importante", agregó.

Además, Benavente le puso paños fríos a la posibilidad de jugar en la selección peruana, ya que antes quiere cumplir los objetivos con el Charleroio.

"Por ahora, la Copa del Mundo todavía está muy lejos. Con Charleroi, todavía tenemos partidos en la liga y la copa. Esto es lo más importante por el momento. Antes de soñar en la Copa del Mundo, quiero alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto,", dijo.

"Llegué a Bélgica, no pensé en tener tales consecuencias. Sólo pensaba dar un paso, importante en mi carrera y evolucionando en División 1. Ahora, cuando veo los periódicos o cuando escucho acerca de mí mismo, me siento orgulloso de la manera y me motiva para avanzar y dar, más," finalizó.