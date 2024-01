Cristiano Ronaldo silenció a muchos de sus críticos que afirmaban que estaba acabado. En el 2023, el portugués se consagró nuevamente como el futbolista que anotó más goles en una temporada, marcando 54 dianas. Sin embargo, su nivel fue nuevamente cuestionado después de que Lionel Messi ganara el premio The Best, superando a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Durante una entrevista en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, el delantero que esta a punto de cumplir los 39 años, envió un mensaje a aquellos que cuestionan su rendimiento. Asimismo, indicó que la Ligue 1 no es superior a la liga de Arabia, donde juega con el Al Nassr. Además, se atrevió a anunciar la fecha de su retiro del fútbol profesional.

A pesar de no jugar en una liga de élite en Europa ni pertenecer a un equipo de renombre, Cristiano Ronaldo sigue acumulando nuevos récords y aumentando su cantidad de goles. Recientemente, destacó al recibir el reconocimiento como el mejor jugador del Medio Oriente en los Globe Awards. Este logro se atribuye a sus notables actuaciones y aportes goleadores mientras jugaba para el Al Nassr.





La premiación destaca la habilidad de Cristiano Ronaldo para sobresalir y marcar la diferencia, incluso en contextos futbolísticos menos convencionales y reconocidos. A pesar de ello, este reciente reconocimiento para ‘CR7′ pasó a un segundo plano, y de acuerdo con su estilo distintivo, envió un mensaje a aquellos que dudan de su destreza. Esto es notable, especialmente porque se acerca a los 39 años, una etapa en la que muchos futbolistas ya han decidido retirarse de la actividad profesional.

A días de cumplir los 39 años, Cristiano Ronaldo ganó el Premio Maradona por ser el máximo goleador del 2023. (Foto: X).

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”, comentó.

Adicionalmente, ‘CR7′ expresó su satisfacción con la Liga de Arabia Saudita y señaló que en los últimos meses, varias personalidades destacadas a nivel mundial también han demostrado interés en unirse a dicha liga. “Me siento muy feliz en Al Nassr, es un gran paso. Arabia Saudita está en un proceso, llevará mucho tiempo... pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia Saudita estará orgullosa”, declaró.

Asimismo, el delantero se encuentra en los últimos años de su carrera, según sus propias declaraciones. Esto suscita la pregunta de muchos: ¿Cuál es el objetivo final de Ronaldo como futbolista? El goleador da una alta prioridad a su estado físico para mantener su elevado nivel de rendimiento. No obstante, ha dejado entrever una pista que podría indicar la fecha en la que se retirará como futbolista profesional. “En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré… ¡¿quizás en 10 años?!”, comentó el Cristiano.





‘CR7′ destruye a la Ligue 1 y elogia al Manchester City

El ‘Bicho’ ganó títulos en diversas ligas europeas, desde la Premier League inglesa hasta La Liga española y la Serie A italiana, otorgándole la autoridad para evaluar el nivel de cada una de ellas. En su etapa más reciente, decidió contribuir al desarrollo de la Liga de Arabia, con la aspiración a convertirla, a largo plazo, en una de las competiciones más competitivas a nivel mundial.

En este contexto, ‘Cris’ desestimó la calidad de la Ligue 1 de Mbappé, argumentando que la liga árabe ya supera a la francesa y se encuentra entre las mejores del mundo. “La Liga Saudí no es peor que la Ligue1. La Saudi Pro League es más competitiva que la Ligue1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”, enfatizó.

De igual manera, cuando le preguntaron por el favorito para ganar la Champions League, Cristiano Ronaldo elogió de manera significativa al equipo del City dirigido por Pep Guardiola. “El Manchester City lo hizo increíble (ganar la Champions League pasada). Felicitaciones por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico”, señaló Cristiano al ser consultado por el presente de los ‘Ciudadanos’. “Finalmente ganan la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verlos jugar”, añadió el popular ‘Bicho’, quien además dijo que “Manchester City puede ganar la Champions de nuevo”.

Manchester City de Pep Guardiola es el vigente campeón de la Champions League. (Foto: Getty Images)





