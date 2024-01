El paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus dejó una huella de goles impresionante, pero según Giuseppe Marotta, el directivo clave en su llegada al club italiano, la operación no cumplió con las expectativas y no logró traducirse en los anhelados éxitos. En una reveladora intervención en el podcast Wolf - Storie che conta, presentado por el rapero Fedez, Marotta compartió su perspectiva sobre la controvertida etapa del luso en la ‘Vecchia Signora’. Si bien el astro portugués demostró ser un goleador incansable, sus esfuerzos no fueron suficientes para coronar al equipo con títulos significativos.

“La compra de Cristiano Ronaldo por parte de la Juventus no trajo los resultados deseados. Digamos que su aportación no correspondió a las grandes expectativas que había sobre su llegada”, declaró Marotta, sorprendiendo a la audiencia y desencadenando un análisis detallado sobre los aspectos que marcaron esta etapa.

A pesar de que Cristiano dejó su sello con más de 100 goles en las tres temporadas que vistió la camiseta bianconeri, Marotta insinuó que la ambición de conquistar la ansiada Champions League no se materializó como se esperaba. La inversión millonaria de 117 millones de euros por el traspaso y la elevada ficha salarial de más de 50 millones de euros brutos por temporada generaron una presión económica que, según Marotta, afectó a la Juventus.

La pandemia, un fenómeno global que impactó a todos los sectores, incluido el fútbol, complicó aún más la salud económica del club italiano. Marotta sugirió que estos factores externos contribuyeron al desequilibrio entre las expectativas de la operación y los resultados tangibles en el terreno de juego.

El análisis de Marotta proporciona una visión privilegiada de los desafíos financieros que enfrentan los clubes de fútbol, incluso cuando cuentan con estrellas de la talla de Ronaldo. La sombra del desencanto, según sus palabras, se cierne sobre la era Cristiano en la Juventus, marcando un capítulo significativo en la historia reciente del club turinés.





Giuseppe Marotta fue uno de los responsables de la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus.





¿Cómo fue el paso de Cristiano Ronaldo por Juventus?





En su primera temporada, Ronaldo tuvo un impacto inmediato. Fue el máximo goleador del equipo en la Serie A, la liga italiana, anotando 21 goles en 31 partidos. También contribuyó en la conquista del octavo título consecutivo de la Juventus en la Serie A.

En su segunda campaña, ‘CR7′ continuó siendo una figura destacada en el equipo: marcó 31 goles en 33 partidos de la Serie A y nuevamente ayudó a la Juventus a asegurar el título de liga. Sin embargo, el equipo no tuvo éxito en la Liga de Campeones.

La tercera temporada en la Juventus, la 2020-2021, fue más complicada. El equipo no pudo mantener el dominio en la Serie A y terminó en el cuarto lugar. A pesar de eso, Ronaldo fue nuevamente el máximo goleador del equipo: 29 goles en 33 partidos de liga.





Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en 2018. (Foto: Agencias)





