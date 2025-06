Cuando Cristiano Ronaldo firmó por Al Nassr a finales del 2022, se sabía de antemano que su fichaje significaría una revolución en la Liga de Arabia Saudita y eso llamaría la atención de otras estrellas para que se muden al fútbol del Medio Oriente. Las predicciones no fallaron y el arribo de ‘CR7’ fue un cambio de paradigma dentro del mercado de pases.

Los jugadores ya no solo tenían como principal objetivo emigrar a un mejor club europeo, sino también experimentar en el balompié saudí y, por supuesto, gozar las mieles de millonarios contratos. A Arabia empezaron a llegar futbolistas consagrados y con mucha cuerda para todavía continuar en el Viejo Continente

Sin embargo, el contrato de Cristiano Ronaldo culmina el 30 de junio y por ahora su futuro es incierto. De momento, si bien hay miles de especulaciones sobre la decisión que va a tomar, el portugués se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras el cierre de la temporada 2024-25, donde terminó, por segundo año consecutivo, como el máximo artillero de la Liga de Arabia Saudita –marcó 25 tantos–.

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr tras su último paso por Manchester United. (Foto: Getty Images)

El ‘Bicho’ siempre fue un animal competitivo. No obstante, más allá de que continúa siendo infalible de cara al arco, todavía no ha podido levantar un solo título con Al Nassr. Claramente este es un punto clave dentro de una posible negociación, ya que el portugués no quiere cerrar su carrera sin títulos importantes: ganar la Champions League de Asia es el objetivo a cumplir.

En medio de tantas versiones, Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, reveló el plan que tiene Al Nassr para convencer al atacante luso. En la interna del club están contentos con él y no quieren perder todo lo que implica tenerlo como su máxima figura, por lo que desde ahora pondrán en marcha un serio proyecto para reforzar el plantel.

“Al Nassr se dispone a presentarle su plan a Cristiano Ronaldo, con la esperanza de conseguir un nuevo acuerdo”, señaló la citada fuente. Además, Romano hizo hincapié en nombres como el delantero Luis Díaz y el zaguero David Hancko, a quienes buscan contratar para seducir al portugués.

“El club prepara cambios para dar luz verde a Cristiano y firmar un nuevo contrato para seguir en el Al Nassr. Luis Díaz, David Hancko, un mediocampista de clase mundial y más objetivos se han agregado a la lista de candidatos del mercado de verano”, agregó el comunicador italiano.

Cristiano Ronaldo lleva 936 goles en su carrera. (Foto: Getty Images)

¿Cuál es la situación de Luis Díaz?

Luis Díaz todavía tiene dos años de contrato con Liverpool y por ahora parece estar tranquilo en Inglaterra, sobre todo después de levantar la Premier League hace unos días. Sin embargo, la prensa británica reveló que ya fue contactado por emisarios del Al Nassr y poco a poco buscan convencerlo de aceptar mudarse a Arabia Saudita.

Su venta significaría un millonario desembolso para los ‘Reds’, algo que no es ningún problema para Al Nassr. Veremos cómo evoluciona esta negociación y si finalmente el ‘Guajiro’ decide cambiar de equipo para jugar con su compatriota Jhon Durán, que con 21 años decidió dejar la Premier League para jugar al lado de Cristiano Ronaldo.

En cuanto a sus números en Arabia, ‘CR7’ registró 35 goles y cuatro asistencias en la temporada 2024-25, siendo el futbolista más influyente del Al Nassr. Si contabilizamos todo el tiempo que lleva en el club de Riad, el astro nacido en Madeira lleva 93 anotaciones y 19 pases de gol en 105 compromisos disputados. ¿Seguirá extendiendo su historia en el Medio Oriente?

Luis Díaz tiene contrato con Liverpool hasta junio del 2027. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR