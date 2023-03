Hace unos días, la modelo chilena y estrella del OnlyFans, Daniella Chávez, reveló en sus redes sociales que tuvo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo. Sus confesiones dieron la vuelta al mundo y pusieron el nombre del goleador del Al Nassr en el ojo de la tormenta por una posible infidelidad a Georgina Rodríguez. No ha pasado el tiempo y otra mujer ha asegurado en las últimas horas que tuvo intimidad con el veterano delantero luso, nada menos que en la concentración de Portugal. Se llama Georgilaya, es una infuencer venezolana y afirma haberse sentido manipulada por la fama y dinero del ‘Bicho’.

Tal como hizo Daniella Chávez, Georgilaya recurrió a las redes sociales para revelar que el encuentro íntimo con Cristiano Ronaldo se dio después de una visita que ella hizo a la concentración de la selección de Portugal en el hotel Solverde en Vila Nova de Gaia, al norte del país luso.

Según la venezolana, Cristiano Ronaldo la contactó por WhatsApp y la citó en la habitación 312 del piso 3 del mencionado establecimiento. Todo esto en medio de los encuentros ante Turquía y Macedonia por el repechaje al Mundial de Qatar. La mujer no sospechaba de las verdaderas intenciones de ‘CR7′.

“Cuando leí el mensaje, pensé que si iba allí simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría obtener algunas fotos más”, manifestó en su cuenta de Instagram dentro de un perfil con casi 200 mil seguidores. En la misma línea, agregó más detalles del supuesto suceso con fecha del 25 de marzo de 2022: “No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió”.

“Fue consentido de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la fama y el poder de Cristiano”, añadió. Además, declaró sentirse “atormentada” porque estuvo al borde del divorcio con su actual pareja, debido a esta infidelidad con el exjugador del Manchester United, Real Madrid, Juventus y Sporting de Lisboa.

Tras exponer los mensajes que supuestamente le mandó el goleador portugués, un portavoz de la contraparte negó rotundamente estos trascendidos en declaraciones vertidas por el diario portugués Correio da Manhã: “Esto es completamente falso y difamatorio”, dijo sin afirmar si tomará acciones legales contra la venezolana.

Lejos de ponerle fin a la noticia, Georgilaya respondió a estas declaraciones y atacó a la prensa. “Estoy súper asombrada por cómo existen ciertos ‘periodistas’ (si así se les puede llamar), que se encargan de difundir una información sin siquiera tomarse un minuto de su tiempo para investigar. No ando buscando fama y, no menos importante, no soy menos mujer que nadie por aparecer con poca ropa en las fotografías de mi perfil”, dijo al respecto.

“No tengo miedo. Voy a alzar mi voz para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios. He recibido muchísimos mensajes, tanto ofensas como también mujeres que han pasado por lo mismo y se lo han callado. Después se los compartiré, pero más adelante”, contó en una historia de Instagram.





