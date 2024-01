A menos de un mes de cumplir 39 años, Cristiano Ronaldo continúa entrenando fuertemente y no deja de demostrar en la cancha que está más vigente que nunca. Desde que llegó a Al Nassr el año pasado, el astro portugués ha encontrado motivación y se ha convertido en la principal figura de su equipo. No por algo lleva 20 goles (en 18 partidos) en la temporada 2023-24 de la Liga Profesional Saudí. Ahora, Gonzalo Martínez, quien compartió vestuario con el luso en el conjunto árabe, no dudó en elogiar el comportamiento y la carrera del máximo goleador histórico del Real Madrid.

En medio de la pretemporada de River Plate, el volante argentino se dio un tiempo para hablar en TyC Sports sobre diferentes temas, y uno de ellos fue la intimidad que se vive en el vestuario de Al Nassr, el equipo de moda en Arabia desde la llegada del ‘Comandante’. Según el popular ‘Pity’, CR7 es alguien muy humilde y para nada arrogante, como dicen sus detractores.

“Cristiano se acercaba mucho a los jugadores, a mí también. Me demostró que es una gran persona, nada que ver a lo que se dice y es muy humilde, está a la altura nuestra, jamás por encima”, fueron las palabras de Martínez sobre el máximo anotador del año 2023 (lo logró con 54 goles). “Compartir un vestuario con ese animal fue muy especial, y más que me tratara de igual a igual”, añadió.

Cabe mencionar que, cuando Cristiano llegó al equipo saudí luego de su salida polémica del Manchester United y tras el Mundial de Qatar 2022, se encontró con Martínez, quien ya estaba en el club y era uno de los jugadores más importantes. Ambos compartieron vestuario desde enero hasta agosto de 2023, mes en el que el argentino regresó a su querido River.

Cristiano Ronaldo y Gonzalo 'Pity' Martínez en Al Nassr. (Foto: Al Nassr)





Cristiano Ronaldo ya está entrenando

Si Cristiano Ronaldo está vigente en el fútbol a sus casi 39 años, es porque tiene un gran estado físico, que no deja de trabajar aún en sus vacaciones. Recientemente el astro compartió en sus redes sociales un video y una foto de su rutina de entrenamiento, con lo que busca mantenerse en el máximo nivel de competencia por varios años más.

Cabe destacar que falta menos de dos semanas para que Al Nassr regrese a la acción en el fútbol. El equipo árabe ha pactado dos amistosos para la última semana de enero: enfrentará a Shanghai Shenhua el miércoles 24 y a Zhejiang Professional FC el domingo 28.

Sin embargo, el amistoso más esperado es el que protagonizarán Al Nassr e Inter Miami en el Kingdom Arena de Arabia Saudita. Será el último Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en el fútbol. Este compromiso está programado para jugarse el jueves 1 de febrero desde la 1:00 p.m. (hora peruana, 3:00 p.m. en Argentina).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR