Para no creerlo: la alucinante cifra que ganó Cristiano en el último año con publicaciones en Instagram

Cristiano Ronaldo no solo destaca en los terrenos de juego (viene de darle la victoria in extremis a Juventus ante Genoa), sino que también brilla con luz propia en redes sociales como Instagram. Y es que el popular 'CR7' cuenta como más de 185 millones de seguidores y el número de estos aumenta minuto a minuto. No solo se mete grandes cantidades de dinero al bolsillo por lo que hace con la pelota a sus pies, sino que también le saca rédito a sus 'posts' en la citada red social. ¿Cómo así?

Sucede que en Instagram, Cristiano Ronaldo no solo publica sobre lo que hace fuera de los terrenos de juego como pasar tiempo con su familia o mostrar sus pasatiempos. Y es que el ex crack del Real Madrid también hace publicaciones para diversas marcas, las cuales le pagan considerables sumas. Buzz Bingo se ha encargado de revelar cuánto es lo que ha ganado en este plataforma en los últimos 12 meses. Tremendo.

Se hizo un estudio y este dio que Cristiano recibió 43 millones de euros por un total de 49 post en la red social de Instagram. Esta cifra supera con creces lo que gana de manera anual con la camiseta de Juventus. Actualmente, en el elenco bianconero obtiene 30 millones de euros de manera anual. Dinero es lo que le sobra al internacional con la Selección de Croacia y ganador de la UEFA Nations League.

Cristiano e Instagram, una relación hecha para hacer millones

En conversación con el diario L'Equipe, el agente de imagen del luso, Luis Correia, apuntó que su cuenta la gestiona el mismo futbolista. Hay publicaciones a diario (videos o fotos) con, incluso, subtítulos. "Hay cosas vinculadas al fútbol, sobre él y luego las que son publicidad", apuntó.

De otro lado y tras la victoria 2-1 en el Allianz Stadium de Turín por la Serie A 2019, el cuadro de Cristiano Ronaldo continúa en el primer puesto del campeonato local con 26 puntos, una unidad más que Inter de Milán. Este sábado se verá las caras con el Torino como visitante.

