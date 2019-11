Cuando las papas queman, llámenlo a él. Cristiano Ronaldo no podía cerrar esta tarde sin encontrar lo que tanto buscó. El portugués apareció para darle el triunfo a Juventus sobre Genoa por la fecha 10 de la Serie A 2019-20 en el Juventus Stadium.

En una jornada donde su máximo rival, Lionel Messi, hizo una exhibición de fútbol y siguió sumando goles con el Barcelona -y récords-, el luso no podía quedarse atrás y respondió con un tanto por la vía penal, pero de gran ejecución.

Cristiano Ronaldo le da el triunfo y liderazgo a Juventus en la Serie A 2019-20

PREVIA DEL PARTIDO

Tras disfrutar de un domingo libre con su pareja y unos amigos, Cristiano se prepara para liderar a Juventus en el duelo frente a Genoa, en el que su equipo buscar reencontrarse con el triunfo.



El último empate 1-1 cosechado en el campo del Lecce no trajo consecuencias particularmente negativas para el líder Juventus, que registra 23 unidades, pues Inter no pasó de un empate 2-2 en casa ante Parma y se quedó a un punto de los turineses.



"Pjanic no ha sufrido lesiones graves, pero veremos. El lunes no estaba en condición de poder jugar, como Higuaín, que sufrió un golpe violento. El lunes todavía no estaba recuperado", afirmó.



