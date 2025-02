Lo tiene claro. El argentino Javier Mascherano, actual técnico del Inter Miami, aseguró que siente “mucho respeto” por el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien afirmó hace unos días que es el mejor jugador de la historia. Asimismo, el estratega señaló que, en el debate entre ‘CR7′ y Lionel Messi, a quien tiene el privilegio de dirigir en ‘Las Garzas’, él tiene su “propia opinión”, aunque no coincide con la del exdelantero del Real Madrid, Manchester United, Juventus, entre otros. ¿Qué más dijo el ‘Jefecito’?

“Son opiniones. Obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Eso es lo que él cree. Y yo también tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más”, expresó Mascherano, al ser cuestionado sobre este tema durante una rueda de prensa del Inter Miami.

Como bien se recuerda, el actual delantero del Al-Nassr dijo en una entrevista publicada por ‘La Sexta’ que se considera el mejor jugador de fútbol de la historia, colocando su nombre por encima varias exjugadores como Diego Maradona o Pelé, y del propio Lionel Messi, con quien tantas veces ha sido comparado.

“Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón”, respondió Cristiano. En este sentido, aunque no quiso pronunciarse ahora en su faceta como DT, Mascherano, quien compartió vestuario con Messi en Barcelona y la selección argentina, siempre ha manifestado su aprecio por el campeón del mundo.

Cristiano Ronaldo habló sobre su lugar en la historia del fútbol. (Video: La Sexta)

Enfocado en la actualidad del Inter Miami, Mascherano lamentó la dura falta que sufrió Lionel Messi en el amistoso ganado en Panamá, contra el San Miguelito, que provocó la expulsión del panameño Aymar Cundumí. Sobre esto, el entrenador de ‘Las Garzas’ confesó que la acción preocupó bastante a todo el plantel.

“La tarjeta no me sorprendió, la patada sí. Más que sorprenderme nos preocupó, porque era un partido que no había tenido ningún roce. Fue una jugada puntual. Es una lástima porque si hay algo lindo par la gente es poder ver a Leo y que haya una entrada así es una lástima”, aseguró el estratega.

¿Qué más dijo Cristiano Ronaldo?

Por otra parte, Cristiano Ronaldo habló sobre cómo se siente actualmente y qué posibilidades hay de que se plantee su retiro del fútbol. De momento, el exjugador del Real Madrid no lo tiene mapeado como tal, pero tampoco es que le rehuya al tema. “No me lo imagino, pero me estoy preparando mi futuro. Con varias empresas, con cosas que me puedan motivar... También ayudar a la sociedad y a los jóvenes”, explicó.

‘CR7′ siempre fue un animal competitivo y eso lo reafirma ahora que quiere extender su carrera deportiva más allá de los 40 años, los cuales cumplió este 5 de febrero. “Me gusta aprender de otros sectores. A nivel mental no lo pienso, aunque sé que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no de más para estar orgulloso. Llegar a los 40-42 años”, acotó.





