Juninho Pernambucano, en su etapa como futbolista, fue uno de los mejores ejecutores en los tiros libres. No había portero capaz de frenar la precisión de su botín a la hora de un disparo directo. Con la misma fuerza que le pegaba a la pelota, se ha referido en las últimas horas a Rudi García, el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudí con pasado en el Olympique de Lyon. El exfutbolista brasileño no ha tenido piedad del técnico y no ha dudado en calificarlo como la peor persona que ha conocido en toda su carrera profesional.

El actual director deportivo del Lyon criticó de García la falta de liderazgo en un equipo y recordó que su experiencia trabajando con el entrenador francés fue muy mala. Eso sí, descartó que vaya a ser una piedra en el zapato para Cristiano Ronaldo en el cuadro auriazul.

“Mi experiencia con Rudi García fue terrible. Es la peor persona que he conocido en toda mi carrera”, declaró el brasileño en una entrevista al medio portugués MaisFutebol. “No sabe liderar nada. Dirige por el miedo que impone a los demás. Solo respeta a las personas que tienen poder o de las que se puede aprovechar en la relación”, agregó.

Según Juninho, Rudi García se pondrá al servicio de Cristiano para aprovecharse al máximo del fichaje estrella del Al-Nassr: “No se atreverá a hacer nada que estorbe, al contrario, incluso le servirá el desayuno a Cristiano si es necesario. Intentará ser amigo de Cristiano, ser cercano y hará todo lo posible por ello. Será un sueño para él ser amigo de Cristiano Ronaldo”.

No se trata de la primera vez que Juninho y Rudi García protagonizan un duro cruce. En 2021, cuando el técnico francés dejó el banquillo del Lyon, dejó duras declaraciones en contra del exfutbolista. “Descubrí que cuando los fichajes brasileños no jugaban, él no estaba contento. Eso generó un problema. Hace las cosas a las espaldas”. Tras esto, Juninho no se quedó callado y arremetió contra el extécnico del Lyon declarando que “A Rudi García le da igual el éxito del equipo y el ambiente en el vestuario. Lo que importa es que él sea el centro de atención”.





¿Cuándo debutará Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?





El estreno de Cristiano con el Al Nassr tendrá que esperar hasta el 21 de enero cuando se enfrente al Al-Ettifaq por la jornada 14 de la Liga de Arabia Saudita, momento en que haya cumplido con su sanción de dos partidos. Cuatro días más tarde podrá volver a tener actividad en las semifinales de la Supercopa frente a Al-Ittihad.





