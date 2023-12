Cristiano Ronaldo (38 años) ha vuelto a hacer ruido en el mundo del fútbol, demostrando que su sed de reconocimiento sigue intacta, incluso en su nueva travesía con el Al Nassr en la liga de Arabia Saudí. Aunque para muchos, el ídolo portugués ya no ocupa el trono del Olimpo futbolístico, sus gestos y comentarios irónicos ante rankings y premios sugieren que él mismo no está dispuesto a bajarse del podio. Así lo ha demostrado con su interacción en una publicación de la prensa lusa que destacó quiénes fueron elegidos los mejores del año que está por terminar.

En esta ocasión, el International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) ha sido el epicentro de la última polémica protagonizada por el incansable Cristiano. En su reciente clasificación de los mejores jugadores de 2023, el portugués no aparece en el top 10, a pesar de haber anotado 53 goles en lo que va del año.

La reacción de ‘CR7′ no se hizo esperar, y fue a través de una publicación en el diario portugués A Bola, donde manifestó su descontento con emoticonos de risas y de taparse la cara. Un gesto que deja claro que la ausencia en el ranking no pasó desapercibida para el jugador luso, quien no dudó en expresar su desacuerdo.

En el top 10 de la IFFHS, encabezado por Erling Haaland, el único representante portugués fue Bernardo Silva, campeón mundial con el Manchester City, quien ocupó la octava posición. La ausencia de Cristiano y la presencia de su eterno rival, Lionel Messi, en la tercera posición, avivaron las llamas de la competencia eterna entre ambos astros del fútbol.

A pesar de estar desempeñando su habilidad goleadora en Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo se mantiene como el máximo goleador del año con 53 tantos. Un logro impresionante que, desde la perspectiva del portugués, debería haberlo colocado en el top 10 de la IFFHS, generando así un debate sobre los criterios que rigen estas clasificaciones.

Cristiano Ronaldo reaccionó con emojis de risa ante el Top 10 de la IFFHS.





Como en el Balón de Oro de Lionel Messi





La controversia alrededor de rankings y premios no es nueva en la carrera de Ronaldo, quien ha mostrado su desacuerdo en diversas ocasiones, incluso cuando su eterno rival Messi se llevaba a casa Balones de Oro que él consideraba injustos. Este último episodio refuerza lo que pasó octubre último.

Tras ganar el octavo Balón de Oro de su carrera, Lionel Messi fue criticado por Tomás Roncero en una publicación que obtuvo un ‘me gusta’ del ex goleador del Manchester United, Real Madrid y Juventus. Como en esta ocasión, Cristiano comentó emoticonos de risa, avivando la polémica en redes sociales.





El 'like' y comentario de Cristiano Ronaldo en una publicación sobre Lionel Messi y su nuevo Balón de Oro.





¿Cómo quedó el ranking de los 10 mejores futbolistas del 2023?





Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappé (PSG) Leo Messi (PSG/Inter Miami) Rodri (Manchester City) Jude Bellingham (Dortmund/RealMadrid) Kevin de Bruyne (Manchester City) Harry Kane (Tottenham/Bayern) Bernardo Silva (Manchester City) Vinicius Jr (Real Madrid) Lautaro Martínez (Inter de Milán)





