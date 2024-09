El mundo del fútbol no tiene dudas de la capacidad de Cristiano Ronaldo en el campo de juego. Sí, con 39 años de edad, el portugués mantiene un rendimiento alto y ello se ve reflejado en sus últimos partidos con Al Nassr de Arabia Saudita y la última Eurocopa disputada con la Selección de Portugal. ‘CR7′ aún no contempla una fecha exacta de retiro y quiere ser un titular ‘indiscutido’ hasta los últimos días de su carrera profesional. Este lunes se integró a la selección de su país y mostró su postura sobre esta situación.

“Pensaré siempre que seré titular, pero siempre respetaré al entrenador. Siempre que haya ética profesional, respetaré a los entrenadores. Si no hay ética, entonces puede haber controversia”, contó entre risas en conferencia de prensa.

Previamente, el delantero portugués contó que cree en su influencia al resto del equipo: “Sé lo que puedo hacer y voy a seguir haciéndolo. Soy muy positivo sobre el presente. Me siento feliz, pero cuando llegue ese momento (del retiro), daré el paso adelante”.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de la Champions League. (Foto: EFE)

Cristiano Ronaldo viene de anotar en el último duelo de Al Nassr vs. Al Feiha en la Liga de Arabia Saudita. El ex Real Madrid marcó su gol 899 como profesional, por lo que manifestó sentirse “bien, casi en forma”, aunque negó a proyectarse al futuro y no especificó si quiere jugar el Mundial 2026.

Para el futbolista, es mejor “vivir el momento” por lo que valoró de manera positiva lo que la participación del combinado luso en la Eurocopa de Alemania 2024. Si bien los dirigidos por Roberto Martínez fueron eliminados -ante Francia por penales- en cuartos de final, detalló que había expectativas altas.

“En mi opinión, (la Eurocopa) no fue una decepción, fue parte del crecimiento de un equipo que tiene que tomarse su tiempo. En mi opinión, fue positivo. A nadie le gusta perder, pero, para mí, no fue un fracaso, creo que fue una victoria”, aseguró.

No pensó en dejar la Selección de Portugal

Además, el ex delantero del Real Madrid aseguró que “nunca” se le pasó “por la cabeza” dejar la Selección tras la Eurocopa, en la que terminó en blanco, lo que solo le “dio más motivación para seguir”. “Habrá partidos en los que no marque, eso forma parte de ello y no es un problema”, apuntó.

Cristiano aseguró también que intenta “no vivir obsesionado con el gol”, porque “llegará de forma natural”. Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, comenzará su andadura en la Liga de Naciones este jueves contra la Croacia de Luka Modric y después, el domingo, contra Escocia, ambos en el Estadio da Luz de Lisboa.

Cristiano Ronaldo tiene 39 años de edad. (Foto: AFP)





