Nadie duda de su vigencia y cada partido que disputa con 39 años de edad demuestra su capacidad en el campo de juego. Sí, hablamos de Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó un golazo de tiro libre en el duelo de Al Nassr vs. Al Feiha (el segundo de la temporada) por la Liga de Arabia Saudita. De esta manera, quedó a una sola anotación de llegar a los 900 de su carrera como profesional.

Desde el estadio King Abdullah Sport City en Buraydah, Ronaldo no tardó en imponer tanto su juego como la jerarquía de sus nombres propios. Tras asistir para el 1-0 de Talisca (5′), sobre el final de la primera etapa fue el turno de la gran figura, quien se hizo cargo de un tiro libre frente al arco.

Cristiano, como es costumbre, tomó el balón para ubicarla en el punto señalado e inició su rutina. Una respiración fuerte para alivianar tensiones y la mente enfocada en cómo iba a ejecutar el disparo. Fue así que lanzó a un lado imposible de atajar, sellando el gol 899 de su carrera como profesional.

Este es el segundo gol de Cristiano Ronaldo en la temporada 2024-25 de la Saudi Pro League, que se encuentra en la segunda jornada de competición. Ya marcó en la jornada inaugural, en la que el Al Nassr no pudo pasar del empate ante el Al Raed.

Todos los goles de Cristiano Ronaldo

Sporting de Portugal: 5 goles en 31 partidos

Manchester United: 145 goles en 346 partidos

Real Madrid: 450 goles en 438 partidos

Juventus: 101 goles en 134 partidos

Al Nassr: 68 goles en 74 partidos

Portugal: 130 goles en 212 partidos

Cristiano Ronaldo y lo que hará después del retiro

En una reciente entrevista con el medio portugués NOW, Cristiano Ronaldo, conocido como ‘CR7′, abordó su futuro tras el retiro y descartó cualquier posibilidad de permanecer en el fútbol como entrenador. El delantero subrayó que nunca ha considerado la idea de convertirse en técnico y que su enfoque actual está completamente centrado en seguir jugando y contribuyendo a su selección. “En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello [...] No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, afirmó en la entrevista.

A medida que se acerca el anuncio de los convocados de Portugal para la UEFA Nations League 2025, Cristiano también expresó su deseo de seguir aportando al equipo nacional. Destacó que, aunque no informará con antelación cuando decida retirarse de la selección, su intención actual es ayudar en los próximos compromisos. “Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada [...] Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Nations League y me gustaría mucho jugar”, comentó el delantero.

En cuanto a la liga portuguesa, Cristiano reveló que sigue los partidos cuando puede, especialmente los relacionados con el Sporting Lisboa, el club donde se formó. “Ojalá en esta nueva temporada puedan hacer un campeonato brutal [Sporting Lisboa]. El FC Porto y el Benfica también tienen excelentes equipos y harán el campeonato más complicado”, expresó, mostrando su interés por el desarrollo del fútbol en su país natal.





