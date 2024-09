La madrugada del lunes presentó una noticia de impacto: el portero chileno Cristóbal Campos sufrió un fuerte accidente automovilístico en la Ruta 78 de Chile. De acuerdo a los reportes en la prensa del país ‘sureño’, su vehículo se despistó en plena carretera. De inmediato, fue auxiliado por miembros de los Carabinero y bomberos de la localidad para ser atendido en la ex Posta Central donde determinaron amputarle el pie derecho, debido a la gravedad de los hechos y el daño en la zona afectada.

“El futbolista Cristóbal Campos sufrió la amputación de su pie derecho tras protagonizar un accidente de tránsito la madrugada de este lunes en la Ruta 78, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas a la altura del kilómetro 33. El arquero, por razones que se investigan, perdió el control de su automóvil y terminó volcando, cerca de la pasarela Las Golondrinas. El jugador se mantiene grave, pero fuera de riesgo vital”, detalló Meganoticias.

El portero fue operado con éxito por los profesionales de la ex Posta Central, ahora conocida como Hospital de Urgencia Asistencia Pública. La delicada intervención a la que fue sometida permitió reimplantar el pie derecho muestra no solo la gravedad del accidente, sino también la avanzada capacidad del equipo médico involucrado.

Para más información habló Jorge Ibáñez, subdirector médico de la ex Posta Central, con el medio Bio Bio. Sucede que el ex arquero de la Universidad de Chile tuvo una “lesión compleja, grave”. Tras ser atendido, pasó directo al pabellón de intervención desde las 4:00 a.m. donde fue atendido por los especialistas.

Cristóbal Campos juega en Sn Antonio Unido de Chile. (Foto: Photosport)

Campos sufrió la amputación traumática del pie derecho, en forma parcial, por “algunos fragmentos que adherían la extremidad al resto del cuerpo. Gracias a la destreza de los cirujanos de nuestra institución, fue posible reconstruir la extremidad, con lo cual en este momento tenemos viabilidad de la extremidad”, profundizó.

El futbolista de 25 años se mantiene en el hospital y, aunque no tiene un riesgo vital, seguirá siendo observado por médicos para su evolución: “Debido a la gravedad de la lesión, uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo, sino que, simplemente, la reconstrucción”.

La carrera de Cristóbal Campos

Este accidente significará un antes y después para la carrera de Cristóbal Campos. El portero formó parte de la Selección chilena sub-20 y fue convocado al equipo mayor para algunos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El único cotejo que disputó bajo los tres palos de la Roja fue en el triunfo 3-0 sobre Cuba en un amistoso internacional de junio del 2023.

Actualmente juega en San Antonio Unido, pero desde la Universidad de Chile se pronunciaron para enviar un mensaje de apoyo a la familia: “Enviamos toda la fuerza a Cristóbal Campos y su familia, tras el terrible accidente automovilístico que sufrió esta madrugada. Si bien este es un momento de mucha aflicción, confiamos en que Cristóbal saldrá adelante con el apoyo de sus seres queridos y de todo el fútbol chileno”.

La Selección de Chile también se pronunció: “Nos sumamos a las palabras de apoyo por el terrible accidente automovilístico que sufrió Cristóbal Campos esta madrugada. La familia de la Roja y el fútbol chileno confía que saldrás adelante y envía toda la fuerza y apoyo para ti y tu familia. Mucha fuerza, Cristóbal”.





