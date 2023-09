En la antesala del partido entre la Selección de Portugal y la Selección de Eslovaquia, que forma parte de la clasificación para la Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo ofreció una conferencia de prensa histórica. Durante esta rueda de prensa, se le cuestionó sobre su situación actual y su rivalidad con el argentino Lionel Messi. El delantero portugués afirmó que no existen motivos para sentir enemistad hacia Messi y destacó que ambos son los mejores jugadores en la historia del fútbol.

A pesar de encontrarse el ‘Bicho’ en el Al-Nassr de Arabia Saudita y la ‘Pulga’ en el Inter Miami de Estados Unidos, la rivalidad se volvió a encender debido a las comparaciones sobre la competitividad de ambas ligas y los récords de goles. Recientemente, Ronaldo alcanzó la impresionante cifra de 850 goles, mientras que Messi logró consagrarse como campeón de la League Cup.

Tanto Cristiano Ronaldo como Messi han mantenido una competencia de alto nivel durante 15 años, en los cuales han disputado Balones de Oro, Mundiales, Champions Leagues, Botines de Oro, el premio The Best FIFA y otros prestigiosos galardones tanto a nivel colectivo como individual.

No obstante, Cristiano ahora puso fin a todas esas comparaciones con las declaraciones que hizo durante la conferencia de prensa: “La rivalidad ya fue, fue una rivalidad buena. Nos respetamos bastante. Si amas a Cristiano, no tienes por qué odiar a Messi. Por qué odiar a Messi o viceversa. Ambos cambiamos la historia del fútbol y nos respetábamos. La rivalidad ha terminado. Los dos somos muy buenos y hemos cambiado la historia del fútbol”. indicó el delantero de 38 años.

Ronaldo fala sobre a "rivalidade boa" com Messi: “Quem gosta de um, não tem de odiar o outro” 🐐🐐 pic.twitter.com/IkqDEpx8pP — B24 (@B24PT) September 6, 2023

En esa misma línea, Cristiano agregó: “Tanto Messi como yo, somos respetados a lo largo de todo el mundo y todavía estamos cambiando el fútbol. Durante 15 años compartimos el escenario en todos los eventos. Somos colegas, no tenemos relación de amigos porque nunca hemos ido a cenar juntos, pero el respeto es de ambos. Creo que el respeto es lo más importante. Ahora estamos jugando fuera de Europa. Por lo que he visto le está yendo bien, a mí también me va bien” precisó el portugués que jugará frente a Eslovaquia.

Cristiano Ronaldo también afirmó que, según lo que ha observado hasta ahora, Lionel Messi está desempeñándose bien en su nuevo equipo, el Inter de Miami, y aunque ya no son rivales directos, considera que ambos jugadores siguen dejando un legado en el fútbol.

Próximos partidos de la Selección de Portugal

La selección de Portugal, con su destacada figura Cristiano Ronaldo, participará en la eliminatoria para la Eurocopa 2024 con partidos programados para el viernes 8 de septiembre contra Eslovaquia y el lunes 11 contra Luxemburgo. Ronaldo, quien recientemente alcanzó la cifra de 850 goles, tiene como objetivo seguir anotando y ampliar su récord.

Próximos partidos de la Selección de Argentina

En cuanto a la actual campeona del mundo, Argentina, se prepara para sus primeros partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo 2026. Enfrentará a Ecuador este jueves 7 de septiembre y a Bolivia el martes 12. Messi llega en un gran momento después de ganar la Leagues Cup con Inter Miami, un logro histórico para el club.





