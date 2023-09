No importa las estrellas que lleguen a Arabia Saudita. Opacar a Cristiano Ronaldo es cosa difícil, casi imposible. Y es que no hay jornada en la que el delantero portugués no brille con la camiseta del Al Nassr. Como este sábado, que, frente a Al Hazem por la fecha 5 de la Liga Profesional Saudí, ha vuelto a hacer un gol, prolongando la buena racha que empezó semanas atrás y alcanzando los 850 tantos en su carrera.

Cuando corrían los 68 minutos en el Al-Hazem Club Stadium, en Ar Rass, y Al Nassr ganaba 3-1, Cristiano Ronaldo recibió un gran pase de Abdulrahman Ghareeb y sacó un zapatazo que terminó con el balón dentro de las redes del arco rival. Golazo para redondear una cifra histórica.

Con este gol a Al Hazem, Cristiano Ronaldo ha llegado a los 12 tantos en 11 partidos. En un fenomenal arranque de temporada, el internacional con Portugal también lleva cinco asistencias. Crack total.

El Al Nassr, con Ronaldo al mando pero con Ayermic Laporte, el senegalés Sadio Mané o el croata Marcelo Brozovic en el once titular, dejó en evidencia al Al Hazem. Fue la tercera victoria seguida del equipo, aún distanciado en cuatro puntos de los líderes, el Al Hilal y el Al Taawon.





Al Nassr vs. Al Hazm: lo que viene





Al Nassr jugará como visitante contra Al Raed el sábado 16 de septiembre en la Liga Arabia Saudita. El partido se llevará a cabo en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá y comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Perú. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo buscará obtener los 3 puntos ya que se encuentra cerca de la cima de la tabla de posiciones.

Por su parte, Al Hazm se enfrentará como local a Al Ta’ee el sábado 16 de septiembre en el Al Hazm Club Stadium. El choque comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Perú.





