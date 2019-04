El mejor homenaje: Sporting de Lisboa planea ponerle el nombre de Cristiano Ronaldo a su estadio

Un homenaje a la altura de su leyenda. Cristiano Ronaldo se volvería un icono en Portugal y no solo por lo que hace sobre el verde. Sucede que uno de los clubes más populares de su país, el Sporting de Lisboa -donde se formó y debutó el luso-, le cambiaría el nombre de su estadio por el del astro de la Juventus.

De acuerdo con una información de 'O Jogo', los dirigentes del Sporting están considerando seriamente integrar el nombre del delantero portugués en el del Estadio José Alvalade. Es más, ya habrían iniciado las conversaciones con el entorno de la estrella 'bianconera' para ver qué le parece la idea.



La idea no es descabellada y, según la misma fuente, al crack no le disgustaría la idea. Cristiano Ronaldo es un emblema de la institución, el mejor futbolista que haya salido de sus categorías inferiores, y con este gran gesto se le daría el homenaje que un jugador de su talla merece.Los nombres que se estaría barajando se centrarían en dos: el 'CR7 Stadium' y el 'Alvalade CR7', aunque aún no es definitivo.



El dato curioso es que Cristiano nunca jugó con el Sporting en el nuevo José Alvalade en un partido oficial, aunque sí estuvo en su inauguración el 6 de abril de 2003, en un 3-1 a favor de los lusos contra el Manchester United poco antes de que fuera traspasado al conjunto inglés. Un gol (con el Real Madrid en 2016) y una asistencia (con el United en 2007) tiene el portugués en ese estadio.

