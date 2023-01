La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr ha impactado al mundo del fútbol. No solo porque el astro tuvo que dejar su prominente carrera en ligas prestigiosas o porque, ahora, con gran distancia, lidera el ranking de sueldos millonarios del fútbol; sino, además, por cada detalle que el jugador genera. Por ejemplo, la repercusión de su arribo provocó que la cuenta de Instagram del club árabe aumente descomunalmente de 800 mil a 12 millones de seguidores. Aunque, el inicio del luso en las canchas todavía no tiene un saldo positivo —con dos partidos y cero goles— su entrenador anunció que ‘CR7′ no terminará su carrera en Arabia Saudita y volverá a Europa.

Rudi Garcia, director técnico del equipo en mención, realizó, recientemente, varias declaraciones respecto al futuro del campeón portugués. Según lo expresado por el exentrenador de la Roma, el deportista volvería al ‘Viejo Continente’ al acabar su actual contrato y antes de su retiro definitivo del futbol mundial.

“Cristiano Ronaldo es una incorporación positiva, ya que ayuda a dispersar a los defensores. Es uno de los mejores jugadores del mundo. No terminará su carrera en el Al Nassr, volverá a Europa” declaró el García tras la eliminación de su equipo ante el Al Ittihad en las semifinales de la Supercopa de Arabia.

Pese a no continuar en el primer nivel del panorama futbolístico, el ‘Bicho’ tiene todas las intenciones de seguir ganando. “Estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo para ayudar al equipo a lograr más éxitos” manifestaba el delantero. Sin embargo, el atacante deberá recomponerse tras los últimos saldos negativos de su club.

El ‘Comandante’, goleador en el Sporting Manchester United, Real Madrid y Juventus, tiene un contrato firmando de dos años con Al Nassr para desenvolverse en la Saudi Pro League. Para cuando acabe este acuerdo, el ídolo de millones contará con 40 años, dato importante a tener en cuenta para su porvenir.





