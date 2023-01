Real Madrid igualó 0-0 ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y ahora está cinco puntos debajo del Barcelona en la lucha por la presente LaLiga Santander. El entrenador del cuadro ‘Galáctico’, Carlo Ancelotti, analizó en rueda de prensa el partido y resaltó que está “satisfecho” por el juego que realizó su equipo durante los noventa minutos, a pesar de que no pudo conseguir el resultado que buscaba.

La ‘Casa Blanca’ fue superior en el juego y tuvo varias ocasiones para marcar el gol del triunfo, pero se topó con una muralla llamada Álex Remiro. El portero realizó grandes atajadas a los disparos de Rodrygo, Vinicius y Benzema. Finalmente, Real Sociedad obtuvo un gran resultado en el Santiago Bernabéu y alejó a los madridistas del ‘Barza’.

“Es una pena. Hemos jugado muy bien, merecimos ganar. Hicimos un partido completo, faltó solo marcar, hemos estado cerca. Es un empate y me deja satisfecho porque el equipo ha jugado muy bien”, fueron las palabras de Carlo Ancelotti en rueda de prensa. “Hemos empujado 90 minutos a tope, con intensidad. Y hemos estado muy cerca de ganar”, agregó.

Acerca de los cambios que realizó en el duelo vs. Real Sociedad, el entrenador de 63 años comentó: “Al final Asensio ha cogido la plaza de Valverde como interior con Rodrygo un poco en banda o por dentro. Ha sido difícil hacer los cambios porque nadie merecía salir del campo. Veía al equipo bien en el campo y no quería cambiar la dinámica. Me quedo satisfecho”.

Carlo Ancelotti sabe que la situación se ha complicado, pero cree que todavía falta mucho tiempo para que se termine LaLiga. “Estamos cinco puntos atrás, tenemos que correr. El Barcelona lo está haciendo muy bien, pero queda mucho. Enero ha sido duro, pero el equipo ha crecido y va a empezar a mejorar”, concluyó el DT italiano.





Real Madrid: ¿cuándo es su próximo partido?

El Real Madrid tiene un duelo pendiente por LaLiga. Será ante el Valencia en el Santiago Bernabéu. El partido está programado para jugarse el jueves 2 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario peruano). El equipo de Carlo Ancelotti está obligado a ganar no perderle la pisada al líder Barcelona. ¿Logrará la remontada?





