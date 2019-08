Como 'CR7' y Messi no hay: 20 cracks de los que pensamos serían sus sucesores, pero fallaron en el intento [FOTOS]

Cristiano Ronaldo , jugador del Juventus, calificó la "rivalidad" que ha mantenido durante los últimos quince años con el argentino Lionel Messi , delantero del Barcelona, como "historia" del fútbol.



"Echo de menos jugar en España. Teníamos esa batalla durante los últimos quince años. Creo que yo le he ayudado a él a crecer y él me ha ayudado a crecer a mí. Creo que esta rivalidad es historia del fútbol", señaló Ronalo durante la entrega de los premios anuales de la UEFA.



Una gala en la que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieron a mostrar, pese a su rivalidad sobre los terrenos de juego, una cercanía personal. "Como sabéis tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos todavía, pero en el futuro...", añadió el delantero del Juventus italiano.



Una sintonía personal que confirmó Lionel Messi, que no dudó en calificar de "linda" la rivalidad deportiva que mantiene con el internacional portugués, con el que coincidió durante muchos años en la Liga española.



"Ya lo dije en su momento. Era una rivalidad linda, sobre todo, porque estaba en el Real Madrid también. Ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España", indicó Messi.



A propósito de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hacemos una lista con todos los cracks de los que pensamos serían sus sucesores. Ninguno como ellos.



