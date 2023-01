No hay cosa que Cristiano Ronaldo odie más que ceder minutos. Lo ha demostrado en todos los clubes que ha jugado y hasta en su selección. No importa que se trate de un partido amistoso o la mismísima final de Champions, el delantero portugués quiere siempre jugarlo todo. Semejante hecho le vale las críticas de Eric Cantona, la leyenda del Manchester United que no dudado en cargar contra la nueva estrella del Al Nassr. Para el francés, ‘CR7′ aún no se da cuenta que se encuentra en los últimos suspiros de su carrera.

Según los comentarios de la leyenda del Manchester United, ‘CR7′ no está gestionando de la mejor forma el tramo final de su carrera cuando se trata de ceder minutos. Sin ir más lejos, el ‘Bicho’ hizo un berrinche con el DT de Portugal, Fernando Santos, en el Mundial Qatar 2022.

“Hay dos tipos de veteranos: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los partidos, pero es consciente que tendrá su momento”, dijo Cantona.

“Hay jugadores que ayudan a los nuevos: Ibrahimovic todavía lo hace con el Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando estaba en el Milan. Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años. Ya es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo debería aceptar la situación: ‘Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar siempre, pero ayudaré a los jóvenes y aceptaré mi situación’”, continuó declarando.

En la misma línea, Cantona reflexionó sobre lo que significa el fin de la carrera de un futbolista profesional. “No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo. Del mismo modo que moriré algún día”, dijo.

“Es difícil pero tenemos que aceptarlo. El final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que antes hacías”, sentenció Cantona.





