Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, sigue imparable en el fútbol. Esto lo viene demostrando claramente con su selección, bajo la dirección de Roberto Martínez, que parece haber recuperado la mejor versión del luso. Además, el ‘Comandante’ sigue deslumbrando en su club, Al Nassr. En su partido más reciente con el equipo árabe, de este martes, anotó dos goles en una emocionante victoria por 4-3 sobre el Al Duhail, en la tercera jornada del grupo E de la AFC Champions League. Tras el compromiso, el futbolista se pronunció, destacando su estado de forma sobresaliente y reafirmando que su nivel de juego sigue siendo excepcional.

Luego del encuentro en la Liga de Campeones asiática, el ‘Bicho’ se convirtió en el centro de atención en la sala de prensa del KSU Stadium de Riad. En esta instalación, reafirmó su confianza en sí mismo. El veterano jugador también declaró su desinterés por los récords y su enfoque en el disfrute pleno de cada instante, persiguiendo la diversión como su objetivo primordial, y afirmó que está logrando precisamente eso.

“No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento, nuestro equipo cada vez está mejor. Nuestro entrenador y el equipo técnico nos han ayudado mucho a poner al equipo de Al Nassr en lo más alto. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave en lo que he estado haciendo”, manifestó Ronaldo.

El deportista puso énfasis en su presente y en como suma a su largo recorrido como futbolista: “Evidentemente, sería mentira decir que no estoy contento marcando goles y jugando bien. Pero Cristiano no es como todos los demás. Soy diferente a los demás, por eso sigo jugando y haciendo las cosas bien”.

En el inicio de esta temporada, Ronaldo ha logrado cifras asombrosas. En 22 encuentros disputados entre el Al Nassr y la selección de Portugal, ha anotado 24 goles y contribuido con siete asistencias. En lo que llevamos de este año, ha acumulado un total de 43 tantos, consolidándose como el principal artillero del 2023, superando a Haaland (40) y Mabppé (37).

“Mis actuaciones han ido sucediendo, porque sólo con la ayuda de mis compañeros y entrenadores he estado al más alto nivel. Esto para mí es lo más importante. Repito, se trata de disfrutar el momento y seguir ayudando al Al Nassr y a la Selección”, concluyó ’CR7′.





Cristiano Ronaldo y Al Nassr: lo que se les viene

Luego de este partido por la Champions League asiática, Al Nassr volverá a jugar por la Liga Profesional Saudí. En esta ocasión, enfrentará a Al Feiha por la fecha 11 del torneo de Arabia Saudita. Este cotejo está programado para jugarse en el estadio Al Majma’ah Sports City, el sábado 28 de octubre desde las 10:00 de la mañana (hora peruana y colombiana).

Cabe destacar que, en estos momentos, el equipo de Cristiano Ronaldo se ubica en la tercera posición de la Liga Profesional de Arabia Saudita, con 22 puntos en diez fechas disputadas, solo por detrás del líder Al Hilal (26 puntos) y su escolta Al Taawon (23 puntos). Al Nassr no inició bien el campeonato, pero se ha ido recuperando con el paso de las jornadas.





