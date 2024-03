La selección de Chile está lista para afrontar uno de los desafíos más emocionantes de su gira europea del 2024: un enfrentamiento cara a cara con la poderosa Francia. En lo que promete ser un choque de titanes, la ‘Roja’ dirigida por el estratega argentino Ricardo Gareca y que se prepara para la disputa de la Copa América en Estados Unidos, buscará medir sus fuerzas ante uno de los equipos más destacados del panorama futbolístico internacional. En las siguientes líneas te contamos cuándo se juega, los horarios y en qué canales de TV pasan el amistoso.

Tras una contundente victoria por 3-0 sobre Albania en su primer amistoso de esta gira, Chile demostró su determinación y calidad bajo la dirección de Gareca. Con goles de Eduardo Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila, la escuadra chilena dejó claro que está lista para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Sobre todo en las Eliminatorias Sudamericanas y próxima Copa América.

Sin embargo, el verdadero examen aguarda en el horizonte con el enfrentamiento contra Francia. Los Bleus, liderados por una constelación de estrellas como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, entre otros, están en plena preparación para la Eurocopa 2024 de Alemania, donde aspiran a recuperar la gloria europea que les ha sido esquiva desde hace más de dos décadas.

El último choque entre Chile y Francia se remonta al año 2011, un encuentro que terminó con un empate 1-1. En aquella ocasión, los goles fueron obra de Loïc Rémy para Francia y Nicolás Córdova para Chile, quien actualmente desempeña un papel como entrenador en las categorías inferiores de la ‘Roja’. Aquel partido fue un enfrentamiento que dejó a ambos equipos con un sabor agridulce y ahora, una década después, están listos para reeditar esa rivalidad.

Para Gareca y su equipo, este partido no solo representa una oportunidad de poner a prueba sus habilidades contra uno de los mejores equipos del mundo, sino también una etapa crucial en su preparación para la próxima Copa América, que se celebrará en junio y julio de este año. Con jugadores como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Claudio Bravo liderando el camino, Chile buscará sacarle un triunfo a Francia.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Francia?

El enfrentamiento entre las selecciones de Chile y Francia tendrá lugar en el estadio Velódromo (Marsella), este martes 26 de marzo. El inicio del juego está programado para las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 5:00 p.m. Por otro lado, en España, el encuentro será a las 9:00 p.m.

¿En qué canales de TV pasan el Chile vs. Francia?

El amistoso entre las selecciones de Chile vs. Francia será transmitido a través del canal Chilevisión en todo territorio chileno y en calidad de señal abierta. Para el resto de América Latina, el canal que pasará el partido es STAR Plus (streaming de pago). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Chile venció a Albania por un amistoso internacional. (Foto: Chile)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.